«Eat, Pray, Love»-Autorin Elizabeth Gilbert :  Sie verliess ihren Mann für ihre sterbende Freundin

Mit dem autobiografischen Roman «Eat, Pray, Love» gelang US-Autorin Elizabeth Gilbert (47) vor zehn Jahren ein Bestseller. Jetzt zeigt sie einmal mehr, dass die besten und rührendsten Geschichten nur das Leben selbst schreiben kann: Nachdem sie im vergangenen Juli bekannt gab, dass sie und ihr Ehemann José Nunes nach neun Jahren Ehe getrennte Wege gehen, verriet die Autorin nun den bewegenden Grund für das Ehe-Aus.

«Ich liebe sie und sie liebt mich»

Bei Facebook teilte sie ihren Fans in einer Nachricht mit, dass sie sich neu verliebt hat – in ihre beste Freundin. Bereits seit 15 Jahren ist Autorin Rayya Elias (56) an ihrer Seite. Erst jetzt realisierte Gilbert, dass sie für Elias nicht nur freundschaftliche Gefühle hegt: «Rayya und ich sind zusammen. Ich liebe sie und sie liebt mich», schreibt sie bei Facebook.

Thank you for the love, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. ❤️ https://t.co/rkCZVyIDwg — Elizabeth Gilbert (@GilbertLiz) 2013-07-22 14:22:09.0

Nach der Diagnose «drehte sich alles nur noch um sie»

Doch über der neuen Liebe liegt auch ein Schatten: Im vergangenen Frühling wurde bei Elias Bauchspeichel- und Leberkrebs diagnostiziert. «Eine Krankheit, die man nicht heilen kann», schreibt Gilbert. «Im Moment, als ich von Rayyas Diagnose erfuhr, öffnete sich eine Falltür in der Tiefe meines Herzens und meine gesamte Existenz fiel durch diese Tür. Ab diesem Moment drehte sich alles nur noch um sie. Ich sagte alles in meinem Leben ab, was ich absagen konnte, und war an ihrer Seite, die ich seither nicht mehr verlassen habe.»

«Ich habe keine Zeit mehr, diese Wahrheit zu leugnen»

Elias sei ihre beste Freundin, aber sie sei immer mehr für sie gewesen: Ihr Vorbild, ihre Reisegefährtin, ihr Fels in der Brandung. «Kurz, sie ist mein Mensch», schreibt sie. Die Krebsdiagnose habe ihr schliesslich die Augen geöffnet. «Etwas passierte in meinem Herz und meinem Geist in der Zeit nach Rayyas Diagnose. Der Tod – oder der Ausblick auf den Tod – hat es an sich, alles wegzuwaschen, was nicht real ist, und in diesem Umfeld von reiner Echtheit war ich mit dieser Wahrheit konfrontiert: Ich liebe Rayya nicht nur, ich bin in Rayya verliebt. Und ich habe keine Zeit mehr, diese Wahrheit zu leugnen.» Der Gedanke daran, ihre wahren Gefühle nie offenbart zu haben, bevor es vielleicht zu spät ist, sei «undenkbar» gewesen.

«Ich bin exakt da, wo ich sein muss»

Nun stehe sie ihr bei ihrem Kampf gegen den Krebs nicht nur als ihre Freundin, sondern auch als ihre Partnerin bei. Obwohl die vergangenen Monate nicht einfach gewesen seien, schreibt sie: «Ich bin exakt da, wo ich sein muss – der einzige Platz, wo ich sein kann.» (kad)