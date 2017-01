«DSDS»-Sternchen turtelt mit Stefan Mross :  Verliebt in diese Puppe

Moderator Stefan Mross (41) ist frisch verliebt. Seine neue Freundin ist Puppenspielerin und «DSDS»-Sternchen Anna-Carina Woitschack (24). Seit zwei Monaten sind die beiden ein Paar. Kennengelernt haben sich Mross und Woitschack im letzten Juni in seiner Show «Immer wieder sonntags». Da überraschte sie ihn mit einer selbst angefertigten Mross-Holzmarionette.

Verschmitzt sagte Anna-Carina Woitschack damals: In den letzten Monaten habe ich mich intensiv mit dir beschäftigt. In der Zeit habe ich mich irgendwie in dich verliebt » Was als Spass gemeint war, wurde auf einer darauf folgenden Tournee ernst. Die beiden verliebten sich tatsächlich.

Jetzt gehen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack erneut auf Tournee – und werden sich noch besser kennenlernen.