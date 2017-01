Dschungel-Küken Mieth im «Playboy» :  Nicole, du hältst das Blatt schief!

Schauspielerin Nicole Mieth (26) muss sich im RTL-Dschungelcamp ab Freitag mit fiesen Prüfungen herumschlagen und schiebt Lagerkoller. Vor ihrer Reise in den australischen Busch liess der «Verbotene Liebe»-Star aber noch die Hüllen fallen: Für den aktuellen «Playboy» liess sich Mieth in Lingerie in einer Pariser Wohnung ablichten.

Dabei soll es auch bleiben, die Schauspielerin will in «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» nicht blutt auftreten. «Ich werde mich im Dschungel nicht nackt zeigen, sondern mindestens einen Bikini tragen. Das Fotoshooting ist ja etwas ganz anderes. Das sind künstlerische Posen», sagt sie der deutschen Zeitung «Bild». Das dürfte zumindest ihren Freund freuen.

Der ist ganze elf Jahre älter als sie, wie Mieth im Interview mit «Playboy» erzählt. Und welche Männer gefallen ihr am besten? «Grosse mit dunklen Haaren und grünen Augen. Ich mag kräftige Oberarme. Aber er muss kein Sixpack haben, das finde ich fast schon wieder zu perfekt», sagt sie.

Aufs Dschungelcamp hat sie sich gut vorbereitet: «Also, ich kenne jemanden, der arbeitet im Zoo, und mit dem hab ich eine Führung gemacht, bei der ich Spinnen und Schlangen mal anfassen konnte.» Ob das reicht, um für die Gefahren des Dschungels gewappnet zu sein?

