Breaking Bad: Ex machte Bryan Cranston zu «Heisenberg»

Mit «Breaking Bad» wurde Bryan Cranston (60) zum absoluten Star und räumte diverse Fernseh-Preise ab. Als er das Drehbuch zum ersten Mal las, war er allerdings geschockt. Der Schauspieler war sich nicht sicher, ob er die Rolle des braven Chemielehrers, der sich in einen kaltblütigen Killer verwandelt, überzeugend verkörpern könnte. In seiner neuen Biografie «A Life in Parts», verrät der Schauspieler jetzt, wie er das Böse doch aus sich herauskitzeln konnte – dank einer Ex-Freundin, die ihm das Leben zur Hölle machte.

«Das Drehbuch war so fantastisch, dass ich von diesem Charakter ‹Walter White› geträumt habe. Ich musste für ihn in einen dunklen Abgrund in mir gehen, in dem ich vorher noch nie war», schreibt er. Seine Rolle erkrankt an Lungenkrebs und kann sich die Behandlung nicht leisten. Darum wird er zum rücksichtslosen Kriminellen. Er musste «mörderisch aber gleichzeitig in der Lage sein, grosse Liebe zu empfinden.» Keine einfache Aufgabe.

«Die Verrücktheit hat verrückt guten Sex kreiert»

Um sich in die Rolle von «Whites» böses Alter-Ego «Heisenberg» hineinzufühlen, dachte der Schauspieler zurück an eine wilde Affäre, die er mit einer Frau namens Ava Anfang der achziger Jahre gehabt hatte. Mit ihr landete er damals nach einem gemeinsamen Vorsprechen in Los Angeles im Bett und blieb dort ganze drei Tage: «Ich war vorher nie auf Drogen, hatte wenn überhaupt nur ab und zu getrunken. Aber das Wochenende mit Ava war so, wie ich mir eine Drogenorgie vorstelle.» Dabei übersah er aber, dass die Frau emotional völlig instabil war: «Sie war verrückt. Aber die Verrücktheit hat verrückt guten Sex kreiert.»

Cranston bereute das heisse Abenteuer schnell, denn Ava wich ihm nicht mehr von der Seite und machte ihm ständig Szenen. Als er ihr im Auto sagte, dass er lieber nach Hause wollte, stoppte sie abrupt, zwang ihn auszusteigen und versuchte ihn danach zu überfahren! «Ich habe mich zwischen zwei parkende Autos geworfen und sie hat beim Vorbeifahren ‹F*** you, Arschloch› gebrüllt», erzählt er. Als er zum ersten Mal mit ihr Schluss machte, habe sie versucht, sich in seiner Wohnung mit Tabletten das Leben zu nehmen. Um seiner Ex-Liebhaberin zu entkommen, nahm Cranston eine Rolle in einer Seifenoper an und zog nach New York. Doch nur wenige Monate später rief sie ihn an und informierte ihn, dass sie jetzt auch im Big Apple wohne und ihn sehen wolle.

«Sie werden deine Leiche nie finden»

Während sie sich stritten, erlag ihr Cranston erneut: «Wir haben uns im Laufen die Kleider vom Leib gerissen und haben den Akt dann in ihrer Wohnung beendet. Es war animalisch. Und völlig dumm von mir.» Als er trotzdem Schluss machte, sei der Terror erst richtig los gegangen: «Sie hat mich beschimpft und gedroht ‹Du bist tot, du Motherf*****. Du wirst nicht wissen, wann es passiert, aber ich werde dich umbringen. Sie werden deine Leiche nie finden›.»

Cranston lebte in Angst vor seiner Stalkerin, bis sie eines Tages vor seiner Tür auftauchte und dagegen hämmerte. Da verwandelte sich seine Furcht plötzlich in Wut: «Ich habe mir ausgemalt, die Tür aufzumachen und sie am Haar zu packen. Und ihren Kopf immer wieder gegen die Wand zu hämmern, bis das Blut und ihre Gehirnmasse daran kleben. Und ihre Leiche dann ohne Emotionen zu Boden fallen zu lassen.»

Dazu kam es glücklicherweise nie. Ava wurde verhaftet und Cranston sah sie nie wieder. Das Gefühl aus dieser Nacht habe er aber nie vergessen und nutzte es für seine «Breaking Bad»-Rolle: «Ich ging in mich und wusste plötzlich, dass ich als ‹White› in der richtigen Drucksituation zum mörderischen ‹Heisenberg› werden konnte.» (kyn)