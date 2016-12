Drake und J.Lo sind ein Paar :  Zu Weihnachten gabs einen neuen Toyboy

Jennifer Lopez (47) und Rapper Drake (30) sollen gemäss «The Sun» ein Paar sein. Der siebzehn Jahre jüngere «Hotline Bling»-Star besuchte in der vergangenen Woche in Las Vegas gleich zwei Shows der Pop-Diva. «Jen und Drake haben versucht, ihre Romanze unter Verschluss zu halten, indem sie sagten, dass sie nur miteinander arbeiten. Aber die Wahrheit ist, dass sie ein Paar sind», so eine Quelle zur UK-Zeitung.

«Der Altersunterschied ist ihnen egal»

Bereits seit mehreren Wochen sollen sie sich verabreden. «Der Altersunterschied ist ihnen egal. Sie haben Spass zusammen und allein das zählt.» Lopez ist bekannt dafür, jüngere Männer zu bevorzugen: Sie trennte sich im vergangenen August nach fünf Jahren Beziehung zum zweiten Mal von Tänzer Casper Smart (29). Was er wohl zur neuen Liebe seiner Ex sagt?

Drakes Ex-Freundin, Popstar Rihanna (28), soll die Nachricht über die neue Beziehung von Drake überhaupt nicht gefallen haben: Die beiden führen seit Jahren eine bewegte On-/Off-Beziehung. Noch im vergangenen August gestand Drake der Sängerin an den MTV Video Music Awards öffentlich seine Liebe, bevor sich die beiden im Oktober wieder getrennt haben.

Rihanna ist «sehr unglücklich»

«Leute in Rihannas Umfeld sagen, dass sie sehr unglücklich über die ganze Sache ist», so der Insider. Besonders bitter: Sie ist eigentlich mit J.Lo befreundet! «Jen ist eine ihrer Freundinnen in der Branche, weshalb sie die Sache umso mehr überraschte.» Ui, das riecht nach Streit... (kad)