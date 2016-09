Dieter Bohlen kritisiert seinen Ex-Jury-Kollegen :  «Gottschalk hat keine Gefühle rübergebracht»

«Das Supertalent» schreibt Erfolgsgeschichte. Schon zehn Jahre flimmert die Unterhaltungs-Show über die Mattscheibe. Das einzige permanente Jurymitglied ist Dieter Bohlen (62), das Aushängeschild der Sendung. In einem Interview mit der «Bild» gibt sich der Chefjuror gewohnt ehrlich und spricht unter anderem über Thomas Gottschalk (66).

Scharfe Kritik

«Ich finde Bruce zehnmal besser als Thomas Gottschalk», hält der Popmogul fest. Bohlen kritisiert an dem ehemaligen «Wetten Dass»-Moderator, dass dieser «keine Gefühle rübergebracht hat» und den Job «so abgearbeitet hat». Für die Sendung brauche es einen «Emotionsbolzen» wie Bruce Darnell (59).

Diesen lobt Bohlen dafür in den Himmel: „Das ist ja fast schon Liebe zwischen uns. Ich kenne niemanden, der die Menschen so zum Lachen bringen kann.» Gottschalk hat dagegen keine Chance, noch einmal in die Jury zu kommen.

Es ist bereits das zweite Mal diese Woche, dass Gottschalk ganz offen kritisiert wird. Die ehemalige «Mini Playback Show»-Moderatorin Marijke Amado (62) hat sich vor kurzem beschwert, dass man im Fernsehen nur noch den «ewigen Gottschalk» sieht. (klm)