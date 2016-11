Die unretuschierte Wahrheit :  Victoria's-Secret-Model zeigt Dehnungsstreifen

Dass Bilder in der Modewelt retuschiert werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber jetzt erstaunt die Unterwäschemarke Victoria's Secret: Auf neuen Fotos sind Jasmine Tookes' (24) Dehnungsstreifen zu sehen.

Das Model stellt auf den Bildern den Fantasy Bra vor. Der diamantenbesetzte BH ist traditionell der teuerste der alljährlichen Modenschau – und das absolute Highlight. Das Modell von 2016 hat einen Wert von rund drei Millionen Franken. Trotzdem geben die Streifen auf Tookes' Hüften mehr zu reden als die Luxuswäsche. Dieser Makel macht sie nicht weniger schön, und es scheint, als ob Victoria's Secret seine Ansichten in Sachen Natürlichkeit ändert.

Peinliche Photoshop-Pannen in der Vergangenheit

Das Label wurde in der Vergangenheit immer wieder für seine retuschierten Bilder kritisiert. Zum Teil waren diese so schlecht bearbeitet, dass die Körper der Models völlig verzerrt erschienen und die Bilder im Internet zur Lachnummer wurden. Auch auf dem Laufsteg wurden die Models immer schmaler, obwohl die Dessousmarke einst – anders als die Haute Couture – für Kurven stand.

Bisher hat sich das Label nicht dazu geäussert, ob die aktuellen Bilder absichtlich nicht retuschiert wurden. Victoria's Secret würde damit auf den Trend aufspringen, den bereits andere gestartet haben. Vor zwei Jahren begann das US-Unterwäsche-Label Aerie, nur noch unbearbeitete Bilder zu zeigen – und erreichte damit laut «Daily Mail» 20 Prozent mehr Umsatz.

«Ein Tiger zeigt seine Streifen»

Den Anfang machte aber Instagram. 2013 postete Chrissy Teigen (30) als vermutlich erstes Model überhaupt ein Bild ihrer Dehnungsstreifen. Im vergangenen Jahr machte dann unter Müttern der Hashtag «Show your Stripes» («Zeig deine Streifen») die Runde. Nach dem Motto «Ein Tiger zeigt seine Streifen» solle man stolz sein auf seinen starken Körper. Dass jetzt ein Label, das explizit für ein sexy Image steht, ein Model mit Dehnungsstreifen zeigt, ist ein weiterer Schritt in Richtung Natürlichkeit. (kyn)