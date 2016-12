Die «Tutti Frutti»-Girls sind komplett :  Da haben sie den Fruchtsalat!

Der Fruchtsalat ist komplett! Am 30. Dezember bringt «Tutti Frutti» in seiner Neuauflage die Vitamine zurück ins deutschsprachige TV. Wieder mit dabei: Die sechs süssen Früchtchen, die den Cin Cin tanzen. Kirsche, Zitrone, Erd- und Blaubeere, Mandarine und Kiwi sorgen für die nötige Prise Erotik.

Fünf Playmates

Unter den Cin-Cin-Girls befinden sich fünf «Playboy»-Playmates. Und die zeigen gern, wie knackig ihre Früchtchen sind! Heraus sticht Zitrone Daria Eppert (32). Das Playmate arbeitet hauptberuflich nicht als Model, sondern ist Betriebswirtin in einem Stahl- und Metallbaubetrieb. Mit der Nackedei-Sendung will sie ein wenig Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Grosse Ambitionen

Die grössten Ambitionen hat Mandarine Lea Götz (24). Die Miss November 2016 aus dem «Playboy» möchte gerne «Hollywood erobern und eine eigene Charity-Organisation gründen», wie sie «Bild» verrät. Ist das sexy Cin-Cin-Ballett der erste Schritt zur Weltkarriere?

Blaubeere Victoria Paschold (26) träumt da weniger gross. Die Sportskanone würde gerne als Personal Trainerin arbeiten.

Kiwi Jennifer Martin (26) befindet sich zurzeit inmitten ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin und liebt Tanzen. Das kann sie bald neben Moderator Jörg Draeger (71).

Kirsche Annetta Negare (24) war im November 2014 Playmate des Monats und macht grad eine Musical-Ausbildung.

Das einzige Nicht-Playmate im Früchtekorb ist Erdbeere Giuliana (31). Die Visagistin aus Stuttgart erfüllt sich mit der Teilnahme einen Traum.

Edelformat statt Hinterzimmer

Die neuen Cin-Cin-Girls stehen also ihren Vorbildern aus den 90er-Jahren in Sachen Freizügigkeit in nichts nach. Auch wenn die Sendung laut Moderator Draeger mehr «Edelformat statt Hinterzimmer» wird, darf man sich offenbar auf viel nackte Haut freuen. (klm)