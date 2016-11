MTV EMAs: Die schrecklichsten Kleider des Abends sehen Sie hier

Bei den MTV Europe Music Awards (EMA) kann man mal was wagen! Das dachten sich auch die Promis und präsentierten bei ihrem Gang über den roten Teppich in Rotterdam ziemlich schräge Fashion-Statements.

Die niederländische Hafenstadt bekam da wohl mehr zu sehen, als ihr lieb war: nämlich viel nackte Haut, Stofffetzen und Nippelblitzer.

Pinke Discokugel und Vorhangkordeln

Reality-Star Elettra Lamborghini überliess in ihrem transparenten Body nur wenig der Fantasie und verzierte ihre Nippel zusätzlich noch mit hübschen Glitzersteinchen.

Sängerin Charli XCX (24) kam als pinke Discokugel in viel zu langen und grossen Schlaghosen, während das Outfit von Social Media-Star Kenz eher an eine ganze Reihe von Vorhangkordeln erinnerte.

Auch die deutschen Damen griffen in ihrer Kleiderwahl ziemlich daneben. Stefanie Giesinger (20), «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin 2014, schwebte in einem Nachthemd über den roten Teppich. Und das Top von Mario Götzes (24) Freundin Ann-Kathrin Brömmel (26) konnte wohl nur noch von silbernen Clips zusammengehalten werden. Da fiel es schon fast gar nicht mehr auf, dass Brömmel auch drunter nichts trug ...

Lady Gaga und Zara Larsson räumten ab

Für Begeisterung sorgten derweil die Auftritte von Bruno Mars (31), den Kings of Leon und OneRepublic. Beste weibliche Künstlerin wurde Lady Gaga (30), die auf einer Videobotschaft ein neues Album versprach. Die Schwedin Zara Larsson (18) gewann die Trophäe in den Kategorien beste neue Künstlerin und «Best Worldwide Act».

Überraschende Sieger waren Shawn Mendes (18), Twenty One Pilots und Martin Garrix (20) mit je zwei Auszeichnungen. Die US-amerikanische Punkrockband Green Day erhielt den Global Icon Award. (paf)

Sehen Sie diese und weitere «Worst Dresses» der Promis in unserer Galerie.