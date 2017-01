Die «Rich Kids» sind passé :  Jetzt protzen die Elite-Escorts!

Die «Rich Kids of Instagram» müssen Platz machen – für neue Protz-Brocken: Jetzt prahlen auf der Foto-Plattform Escorts aus aller Welt mit ihrem Luxus. Ob vom Traumstrand in den Ferien oder von Shopping-Ausflüge – die Insta-Escorts zeigen gerne, wofür sie ihr Geld ausgeben. Die Escorts, die sich lieber als Courtesan (zu Deutsch Kurtisane) bezeichnen, teilen bei Instagram Schnappschüsse von teuren Geschenken, die sie von ihren Kunden erhalten.

Userin Coralpinkjade beschreibt sich auf ihrem Profil als «Moderne Lebedame, Entspannungsexpertin und diskrete Begleiterin». Die Blondine zeigt sich gerne im Jacuzzi auf dem Dach eines Luxushauses ihres Klienten oder in teurer Lingerie.

Schuhe von Christian Louboutin sind hoch im Kurs

Die Londonerin Abigail Hart (25) protzt auf ihrem Profil mit luxuriösen Schuhen von Christian Louboutin, die sie von einem Klienten bekommen hat, mit Champagnerflaschen oder Schnappschüssen aus teuren Restaurants. Zu einem Bündel von Fünfzig-Dollar-Scheinen schreibt sie: «Unerwartete Brexit-Auswirkung: Mein Kunde hat mir in Dollar Trinkgeld gegeben wegen des Wechselkurses. Gott schütze US-Dollar!»

Traumferien in Thailand mit dem Kunden

Eva Huntington aus Boston (USA) gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag: Mit ihren Kunden verbringt sie offenbar Traumferien am Strand im thailändischen Phuket. Als Vorgeschmack für eventuelle Neukunden postet sie schon mal ein Nacktfoto von sich, auf dem sie nur das Nötigste zensiert.

Die Britin Cassandra4you, die sich als «Model, Schauspielerin, Elite-Escort und Reisebegleiterin» beschreibt, kriegt von ihrem Kunden eine Torte und einen Strauss Rosen zugeschickt. Die Spanierin Eva Rodriguez hat von einem Gönner einen Gucci-Schal erhalten.

Wochenende «mit unglaublichen New Yorker Bullen» verbracht

Die New Yorkerin Mistress Darcy ist eine «internationale Domina» und bekommt von Fans schon mal Bargeld zugeschickt. Auch sie plaudert bei Instagram aus dem Nähkästchen: «‪Habe das Wochenende mit einem unglaublichen New Yorker Bullen in einem wunderschönen Hotelzimmer verbracht.»

Auch Männer geben gerne mit ihren reichen Kunden an. Der italienische User Igorgigolo trifft sich ausschliesslich mit reichen Frauen und stellt schon mal einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und seiner Begleitung online. (kad)