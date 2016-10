Red Hot Chili Peppers geniessen vor Hallenstadion-Konzert Zürich

Viele träumen davon, die Red Hot Chili Peppers haben es: Das Leben echter Rockstars. Vor dem heutigen Start ihrer zweitägigen Rock-Residenz im Zürcher Hallenstadion genossen die Weltstars noch die schönen Dinge des Lebens.

Vom Privat-Jet ins Luxushotel

Gelandet sind die Funkrock-Pioniere natürlich stilecht im Privat-Jet, danach ging es sofort in ein Zürcher Luxushotel. Während Frontmann Anthony Kiedis (53) und Bass-Legende Flea (53) kurz nach Ankunft auf ihre Zimmer verschwanden und sich nicht mehr blicken liessen, wollten Schlagzeuger Chad Smith (54) und Gitarrist Josh Klinghoffer (37) lieber noch ein bisschen Zürcher Nachtluft schnuppern. Sie liessen sich in der Hotelbar nieder, wo bis spät in die Nacht ordentlich Bier und Wein floss.

Unterbrochen wurde das heitere Beisammensein nur ab und zu durch eine Rauchpause, wo Smith und Klinghoffer, ganz Rockstars eben, neben den obligatorischen Zigaretten auch edle Zigarren pafften.

Drinks mit einer unbekannten Schönheit

Vor den Türen des Luxushotels blieben die Peppers natürlich nicht lange unerkannt. Vor allem Smith zeigte sich offen, plauderte gerne und begrüsste einen weiblichen Fan mit einer Umarmung. Für einen anderen Fan wurde der Abend noch unvergesslicher: Die junge Unbekannte wurde nach einem Gespräch mit dem berühmten Schlagzeuger kurzerhand an die Bar eingeladen.

Die Red Hot Chili Peppers konnten sich also in Zürich ordentlich Motivation für ihren Konzert-Marathon einholen. Auch wenn sie sich dabei kaum von ihrem Hotel entfernten. (klm)