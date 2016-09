Die Mager-Models sind zurück :  So dünn war das dicke Versprechen

Wir erinnern uns: 2010 hatte Beckham treuherzig versprochen, sie werde der «Beauty is health»-Kam­pagne des Council of Fashion Designers of America folgen und ultradünne Mädchen vom Laufsteg verbannen. Hat sie aber nicht. Bei ihrer New Yorker Show am 14. September vor einem Jahr musste sie sich, wegen ihrer Parade von Skeletten, dicke Vorwürfe anhören. «Sie sind jung, sie sind dünn, aber das bedeutet nicht, dass sie krank sind», konterte Beckham damals ungerührt.

Seit gestern hat sie die gleiche Diskussion wieder am Hals: Auf ihrer Instagram-Seite (12,3 Millionen Follower) hagelt es erneut Proteste. «Kein einziges Model mit Fleisch auf den Knochen oder Tittys!»

Das Einzige, was dieses Jahr anders ist: Die Mädchen posten auf Instagram ihr Lieblingsessen. Und beharren darauf: «Das essen wir!» Das Klapper­gestell Jessie Bloemendaal zum Beispiel zeigt Poulet mit Spinat gefüllt im fetttriefenden Speckmantel. Ist das ihre monatliche Ration? Das verschweigt sie natürlich.

Victoria Beckham sagte bisher nichts. Was soll sie auch erklären? Dass sie Essen für eine wichtige Sache hält? Mit einer Figur, die eine Mutter von vier Kindern Anfang 40 mit täglich drei Mahlzeiten einfach nicht haben kann, kauft ihr das sowieso niemand ab.