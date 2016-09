Hit-Serie Games of Thrones räumt an den Emmy Awards ab

Der wichtigste Fernsehpreis der Welt wurde in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles verliehen. Wie im vergangenen Jahr gehört die Erfolgsserie «Game of Thrones» zu den grossen Abräumern.

Die Fantasy-Saga gewann den Hauptpreis in der Königisdisziplin und wurde als bestes Drama ausgezeichnet. David Benioff (45) und D.B. Weiss (45) bekamen den Preis für das beste Drehbuch; Miguel Sapochnik den Emmy für die beste Regie einer Drama-Serie.

Die Serienadaption der Saga des Schriftstellers George R.R. Martin (67) umfasst bisher sechs Staffeln. Die siebte Staffel soll im Frühjahr 2017 anlaufen. Nach der achten Staffel soll endgültig Schluss sein.

Schaulaufen auf dem roten Teppich

Auch auf dem roten Teppich gab es was aufs Auge! Heidi Klum (43) präsentierte sich in einer weissen Glitzer-Robe, während Schauspielerin und Model Emily Ratajkowski (25) die Fotografen in einem Traum aus Blau verzauberte.

«American Ninja Warrior»-Star Jessie Graff (32) bot dafür ziemlich ausgergewöhnliche Posen und zeigte beeindruckende Kick-Box-Tritte.

Durch den Abend im Microsoft-Theater führte Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (48). Er unterhielt das Publikum mit Scherzen über den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (70).

Weitere Sieger der 68. Emmy-Verleihung

Als weiterer Gewinner wurde als bester Hauptdarsteller einer Comedy-Serie Jeffrey Tambor (72) aus der Amazon-Serie «Transparent» ausgezeichnet

In der Kategorie beste Realityshow räumte «The Voice» den Emmy ab.

Zu den weiteren Preisträgern zählten für ihre Leistungen in Comedy-Serien Louis Anderson (63) aus «Baskets», Kate McKinnon (32) aus «Saturday Night Live» sowie Aziz Ansari (33) für das Drehbuch einer Folge der Netflix-Comedy «Master of None» und Jill Soloway (50) für die Regie einer Episode von «Transparent». (paf)