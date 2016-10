Ben Stiller hatte Prostatakrebs: Frühdiagnose rettet ihm das Leben

Ben Stillers (50) Welt stand vor zwei Jahren still, als bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Mit dieser Nachricht schockierte der Schauspieler in der Radiosendung von Howard Stern (62). «Es kam völlig aus dem Nichts. Ich hatte keine Ahnung», erzählt er. Er habe nicht gewusst, wie ihm geschieht und hatte Angst: «Es stoppt einfach alles in deinem Leben, denn du kannst keinen Film planen, weil du nicht weisst, was passieren wird.»

Als er die Diagnose bekam, rief er nicht nur seine Familie und Freunde an, sondern auch seinen Hollywood-Kollegen Robert De Niro (73). «Als erstes habe ich im Internet recherchiert und gesehen, dass er es auch hatte.» De Niro besiegte die Krankheit vor sechs Jahren. Was er ihm geraten hat, verrät Stiller nicht. Auch seinen beiden Kindern, Ella (14) und Quinlin (11) und Ehefrau Christine Taylor (45), musste er die Nachricht beibringen. «Sie reagierten ziemlich cool», erzählt Stiller.

Er will auf die Früherkennung aufmerksam machen

Aktuell gilt der «Zoolander»-Darsteller als geheilt. Dass er seine Erkrankung erst jetzt öffentlich macht, hat einen Grund: «Ich wollte wegen dem PSA-Test darüber reden. Ich glaube, das hat mein Leben gerettet.» Der PSA-Test ist eine Untersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs. Er soll ihn entdecken, bevor er Beschwerden verursacht, Behandlungsmöglichkeiten verbessern und die Lebenserwartung erhöhen.

Stiller hatte enormes Glück. Obwohl es in seiner Familie bisher keine Fälle von Prostatakrebs gab, wurde er bei ihm glücklicherweise bei einer Routineuntersuchung früh entdeckt: «Mein Arzt fing bei mir mit dem PSA-Tests an, als ich 46 war. Ohne ihn, wüsste ich bis heute nichts von der Krankheit.»

Jetzt will er auf die Prävention aufmerksam machen: «Es ist die zweittödlichste Art von Krebs, aber eine mit den besten Heilungschancen – wenn er früh erkannt wird.» Obwohl er sich sie Prostata mittlerweile entfernen liess, unterziehe er sich alle sechs Monate erneut dem PSA-Test, um sicher zu stellen, dass er gesund ist. (kyn)