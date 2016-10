Sarah + Pietro Lombardi: Chronologie zum Ehe-Aus des Jahres

Diese Ehekrise bewegt international: Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) galten als das deutsche Traumpaar schlechthin – bis vermeintliche Fremdgeh-Fotos das Liebesglück vor zwei Wochen erschütterten. Sarah soll ihren Mann monatelang mit ihrem Ex-Freund aus Jugendjahren, Michal T., betrogen haben. Jetzt steht für das Ehepaar, das vor dem Untreue-Skandal vor allem «DSDS»-Fans kannten, alles auf dem Spiel. Die Beziehung, die gemeinsame Karriere und das Familienleben, das sie in den vergangenen fünf Jahren zusammen aufbauten.

Die Chronologie des grössten Liebes-Skandals des Jahres:

+ Sarah und Pietro lernen sich 2011 in der Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» kennen. Mit der Romanze beginnt nicht nur eine grosse Liebes-, sondern auch eine Erfolgsgeschichte. Von Anfang an vermarkten sich die beiden erfolgreich als Paar. Besonders für Pietro, der vor «DSDS» die Hauptschule ohne Abschluss verliess und für 400 Euro im Monat als Swarovski-Steinleger arbeitete, eine erfreuliche Wendung.

+ 2013 veröffentlichen die beiden das Duett-Album «Dream Team». Die Verkaufszahlen sind mittelmässig, medial aber zieht das Paar.

+ Im selben Jahr geben sie sich im TV das Jawort.

+ Im Januar 2015 folgt die Bekanntgabe, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Die Schwangerschaft lassen sie im Rahmen ihrer eigenen Doku-Soap «Sarah und Pietro…» von Kameras dokumentieren.

+ Im Juni 2015 kommt es zum Baby-Drama: Söhnchen Alessio (16 Monate) kommt mit einem Herzfehler zur Welt, muss sofort nach der Geburt operiert werden. Die Angst um das gemeinsame Kind schweisst Sarah und Pietro noch enger zusammen, das Paar präsentiert sich in der Öffentlichkeit als Einheit.

+ Anfang Oktober 2016: Sarah und Pietro sagen ihre gemeinsame Tour ab. Eine Begründung gibt es nicht.

+ Mitte Oktober: Pikante Liebes-SMS und Fotos tauchen auf, die Sarah in Unterwäsche im Bett mit einem anderen Mann zeigen.

+ 12. Oktober: Pietro verteidigt seine Frau bei Facebook, vermutet, dass sich ein «Freak» Zeit genommen habe, «um gute Fotomontagen zu basteln». Noch am gleichen Tag schreibt Sarah bei Facebook: «Wir brauchen jetzt erst einmal etwas Zeit für uns als Familie.»

+ 15. Oktober: Pietro trägt an Sarahs Geburtstag keinen Ehering mehr. Sarah fliegt allein mit Sohn Alessio in die geplanten Familienferien nach Kreta.

+ 17. Oktober: Pietro löscht seinen Facebook-Post und alle Bilder seiner Frau bei Instagram.

+ 18. Oktober: Der Dreh der vierten Staffel ihrer RTL2-Doku-Soap «Sarah und Pietro...» wird auf Eis gelegt.

+ 19. Oktober: Sarahs Freundin bestätigt die Affäre. «Sarah ist natürlich nicht begeistert, dass ihre Liebe zu Michal an die Öffentlichkeit gelangt ist, aber auf der anderen Seite ist ihr auch ein Stein vom Herzen gefallen!», sagt die Quelle gegenüber «Express». Michal T. sei schon seit Jugendjahren die «grosse Liebe» der Sängerin.

+ 24. Oktober: Das gemeinsame Haus in Hürth steht leer. Sarah kehrt nach Deutschland zurück, flüchtet in ein Hotel. Pietro soll bei seiner Familie in Karlsruhe untergekommen sein.

Ob diese Liebe noch eine Chance hat? (kad)