Deshalb wurde Edona James aus dem Container geworfen :  «Und hier wirst du auch verrecken!»

Es war der dramatische Höhepunkt der gestrigen Folge: Edona James (29) musste aus dem Container ausziehen. Obwohl der Auszug schon im Verlauf des gestrigen Tages feststand, wurde erst später in der Live-Show geklärt, was genau passiert ist. Die Sendung begann auch mit diesem Aufmacher und schnell stand fest: Was James in ihrem Zicken-Wahn von sich gab, war für Sat.1 zu viel.

Hasstirade gegen Iva Jank

Der Tropfen, der das Fass zum überlaufen brachte, war ihre Hasstirade gegen Isa Jank (64). Nachdem die Schauspielerin in den Keller verbannt wurde, wurde sie von James' Jammerei begrüsst. Jank wies anschliessend darauf hin, dass das Erotik-Model davon doch auch schon vor ihrer Teilnahme bei «Promi Big Brother» gewusst haben muss und weckte so einen schlafenden Drachen. «Ich lass mich doch nicht von einer Rentnerin provozieren!», warf James der Schauspielerin an den Kopf. «Der liebe Gott hat dir die Strafe gegeben. Das Publikum mag dich nicht. Hätte dich das Publikum geliebt, wärst du noch oben. Aber du bist leider unten.» Doch damit noch nicht genug, die Blondine ging mit einer morbiden Drohung endgültig zu weit: «Und hier wirst du auch verrecken!» Dafür gab es prompt die Quittung, James musste den Container verlassen.

Sogar nach ihrem Auszug geht die Jammerei weiter. James sagt zu «Bild»: «Mir geht es schlecht, ich bin körperlich schwach.» Ein Fläschchen Sekt lag aber dennoch drin. Auf dem Rückweg zu ihrem Haus hielt sie an einer Tanke und versorgte sich mit Alkohol.

Wird Mario Basler der neue Streithahn?

Doch wer übernimmt jetzt die Rolle des Haus-Drachen? «Promi Big Brother» ohne Streitereien ist ja wie Cola ohne Kohlensäure, weshalb das Publikum schnell reagierte. Mario Basler (47) muss in den Keller. Mit seiner forschen Art fiel der ehemalige Fussballer bereits als potentieller Streithahn auf und die stickige Luft im Keller dürfte diese Seite nur noch mehr zum Vorschein bringen. Noch herrscht gute Laune unter den Bewohnern, doch diese Idylle will ja niemand sehen.

Baslers Platz im Appartement übernimmt Natascha Ochsenknecht. Die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht hat sich im Keller offenbar eine Erkältung geholt und damit das Herz der Luxus-Bewohner erweicht. Vielleicht auch weil sich Ochsenknecht bei der Challenge als Vertreterin des Team Kanalisation so kreuzblöd anstellte, dass das Luxus-Team auch weiterhin in Saus und Braus leben darf. (klm)