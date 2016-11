Der Lispel-Bachelor hat sie betrogen :  Angelina hat keinen Freier mehr

Angelina Heger (24) ist ausser sich vor Wut. Ihr Freund Leonard Freier (31) hat angeblich eine Affäre. Das verrät der deutsche Reality-Star im Interview mit «Promiflash». Noch vor einigen Tagen hat die ehemalige RTL-«Bachelor»-Kandidatin ein nachdenkliches Posting mit ihren Fans geteilt, in dem sie von Untreue und einem gebrochenen Herzen spricht. Nun ist klar warum: Der Lispel-Bachelor soll sie betrogen haben.

«Habe ihn bei seiner Ex gefunden»

Erfahren habe sie vom Betrug, als ihr Liebster eines Abends nach dem Sport nicht nach Hause kam. Schliesslich habe sie sich ins Auto gesetzt. «Ich bin alle Orte abgefahren, wo er sein könnte, und habe ihn schliesslich bei seiner Ex gefunden.» Die öffnete dem TV-Sternchen prompt. «Ich sagte nur, dass ich Leonard suche. Der stand hinter der Tür und drückte sie zu», so die 24-Jährige. Durch die Milchglasscheibe will sie den Ex-Bachelor erkannt haben. Reingelassen wurde sie nicht. Schliesslich fuhr sie enttäuscht nach Hause.

«Ich packe heute seine Klamotten»

Dabei hatte alles so schön angefangen. Nachdem Heger in der «Bachelor»-Staffel 2014 mit Christian Tews (36) rausgeflogen war, bekam sie diesen Herbst mit Leonard Freier doch noch einen richtigen Bachelor. Nun ist diese märchenhafte Lovestory, kaum hat sie begonnen, wieder vorbei. Oder vielleicht ist die ganze Liebesgeschichte der beiden doch bloss ein PR-Gag, wie viele Fans vermuten. So oder so, Angelina zieht einen Schlussstrich. Auf Facebook löscht sie alle Leonard-Bilder und stellt klar: «Ein Mann belügt und hintergeht mich nur einmal. Ich packe heute noch seine Klamotten.»

Der angebliche Betrüger selber meldet sich unterdessen mit einem Statement auf Facebook. «Ich habe mit meiner Ex-Partnerin eine gemeinsame Tochter, welche ich sehr liebe. Daher liegt es nahe, dass ich sie auch öfter besuchen möchte. Die Anschuldigungen sind unberechtigt.» Die Reaktionen der Fans fallen unterschiedlich aus, einige glauben ihm, andere stellen seine Ehrlichkeit in Frage. Eins stellt Leonard Freier aber klar: Ein Drama wie bei Sarah und Pietro Lombardi will er auf jeden Fall vermeiden. (brc)