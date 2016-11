«Der hat ja keinen Oscar gekriegt» :  Niemand will einen Dreier mit Jon Hamm

Stellen Sie sich vor, ein Hollywood-Star wie Jon Hamm (45) bietet Ihnen an, eine Nacht mit ihm zu verbringen: Würden Sie da ablehnen?

Hamm ist durch seine Kultserie «Mad Men» in Hollywood zum Sexsymbol avanciert. Ein Traum von einem Mann: In eng geschnittenen Sixties-Anzügen, die Zigarette lässig im Mundwinkel, wurde Hamm in der Rolle als Don Draper zur Stilikone und zum Superstar. Ein erotisches Abenteuer mit ihm würde sich wohl niemand entgehen lassen, oder?

Willst du ins Bett mit mir?

Doch weit gefehlt! Niemand wollte mit Jon Hamm ins Bett – das zeigt ein neues Video des Schauspielers. Zusammen mit seinem Kollegen Billy Eichner (38) hat Hamm nämlich die Probe aufs Exempel gemacht. Auf der Strasse quatscht er wildfremde Leute an und fragt, ob sie mit ihm Sex haben möchten.

share share share