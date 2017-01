Den Gang aus dem Wasser beherrscht sie schon :  Ashley Graham will Bond-Girl werden

Wird Ashley Graham (28) das erste Plus-Size-Bond-Girl? Das US-Model würde mitmachen – allerdings unter einer Bedingung: «Ich möchte nur Bond-Girl sein, wenn Idris Elba derjenige wäre, der James Bond spielt. Er ist so heiss», so die Beauty zu «Entertainment Tonight».

«Er sieht aus wie der Typ Mann, der die Kontrolle übernimmt»

Beim britischen Schauspieler Elba (44) gerät sie ins Schwärmen: «Er ist selbstbewusst. Er ist sexy, und er sieht aus wie der Typ Mann, der die Kontrolle übernimmt.» Da verwundert es nicht, dass sie mit ihm sogar umsonst vor der Kamera stehen würde. «Ich würde es gratis machen. Sagt es nicht meinem Manager oder meinem Ehemann!», sagt Graham, die seit 2010 mit Regisseur Justin Ervin verheiratet ist.

In der Vergangenheit wurde Elba immer wieder als Nachfolger des aktuellen Bond-Darstellers Daniel Craig (48) gehandelt. Der Star aus «Star Trek Beyond» sieht sich aber nicht als geeigneten Kandidaten und betonte in Interviews mehrmals, dass das Gerücht einfach nur Spekulation sei. «Ich glaube, ich bin zu alt dafür – in Autos rumzufahren und mit Frauen und Martinis rumzurennen», sagte er über die Bond-Rolle zu «Good Morning America». «Wer will das schon? Es klingt schrecklich», witzelte er.

Spätestens mit der Aussicht auf Graham als Bond-Girl dürften sich noch mehr Fans wünschen, dass Elba der neue Agent 007 wird. (kad)