Den billigsten Promi-Ehering gabs für 92 Franken Nur diese Liebe kostet nichts

In der Welt der Schönen und Reichen lebt man gerne in Saus und Braus. Und wie zelebriert man das eigene Vermögen besser als in Form eines millionenschweren Eherings? Es gibt aber auch Promis, die es günstiger mögen.