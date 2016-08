Delta Air Lines zensiert «Carol» :  Fluggesellschaft schneidet alle lesbischen Küsse raus

Es ist kein guter Monat für Delta Air Lines. Während vor zwei Wochen eine Computerpanne hunderte von Flügen ausfallen liess und Passagiere in ganz Amerika am Boden blieben mussten, befindet sich die Fluggesellschaft sich nun inmitten eines Shitstorms.

Wie das amerikanische LGBT-Magazin «After Ellen» enthüllte, zeigt Delta Air Lines eine Version des Filmes «Carol», bei der nicht nur alle Sexszenen herausgeschnitten sind, sondern auch jegliche Küsse.

In dem britischen Drama spielen Cate Blanchett (47) und Rooney Mara (31) ein lesbisches Liebespaar im repressiven New York der 50er-Jahre. «Carol» war ein Kritiker-Liebling im vergangenen Jahr, gewann zahlreiche Auszeichnungen und wurde von BBC zu einem der bedeutendsten Filme des 21. Jahrhunderts gekürt. Die Intimität, mit der die Liebesgeschichte erzählt wird, war Delta Air Lines aber anscheinend zu viel.

Zwei Versionen des Filmes

In einem Statement verteidigt die Fluggesellschaft ihre Entscheidung damit, dass sie den Film nicht selbst geschnitten, sondern lediglich eine geschnittene Version gekauft haben: «Es gab zwei Versionen des Filmes, welche das Studio angeboten hat. Eine geschnittene und eine Ungeschnittene. Die geschnittene Version entfernte zwei explizite Szenen, welche unseren Richtlinien nicht entsprechen. Diese Version entfernte aber auch alle Küsse.» Die zwei Sex-Szenen seien auch der Grund, weshalb die andere Version gewählt wurde.

Fragen bleiben offen

Obwohl die Entscheidung des Studios bezüglich der Schnitte durchaus problematisch ist, lässt aber auch die Erklärung von der Fluggesellschaft einige Fragen offen. Etwa, warum Delta Air Lines den Film überhaupt in ihr Sortiment aufnahm, macht er doch ohne die intimen Szenen zwischen den zwei Frauen wenig Sinn. Oder warum die Fluggesellschaft bei anderen Werken beide Augen zudrückt. So senden sie etwa «Billions» unzensiert. Das Fernsehdrama dreht sich um Geld, Macht und Sex und sorgte im Januar mit expliziten Sado-Maso-Szenen für Gesprächsstoff. «Game of Thrones» dürfte mit Handlungen um Inzest, Mord und Krieg auch geschnitten weitaus drastischer als alles sein, was in «Carol» passiert.

So oder so, der US-Airline schwappt im Internet eine Welle des Widerstands entgegen. Unter dem Hashtag #freecarol machen enttäuschte Kunden von Delta ihrem Ärger Luft und fordern, dass die Airline den unzensierten Film in ihr Sortiment aufnimmt. Es wäre sicher ein erster Schritt in die richtige Richtung. (klm)