Dave Gahan, Sänger von Depeche Mode, im Exklusiv-Interview :  «Der Tod lauert hinter jeder Ecke»

Er hat sich die Pulsader aufgeschnitten - und überlebte. Dann verpasste er sich eine Überdosis, war mehrere Minuten klinisch tot. 2009 bekam er auch noch einen Blasentumor. Heute ist Dave Galan (55) topfit. SonntasgBlick hat den Sänger, der mit Depeche Mode mehr als 100 Millionen Alben verkauft hat, in Mailand getroffen. Gahan sitzt lässig auf einem Sofa, er ist dünn wie ein Schlaks, trinkt Mineralwasser.

SonntagsBLICK Einen prächtigen Ring haben Sie da am Finger...

Dave Gahan: Oh ja. Ein Freund von mir hat ihn entworfen. Es ist ein Totenkopf - auf mich gerichtet.

Nur an ein Accessoire oder hat der Ring auch eine Bedeutung?

Er steht als Mahnung dafür, dass der Tod hinter jeder Ecke lauert. Ich hatte ja bekanntlich schon meine Erlebnisse mit ihm. Der Ring erinnert mich daran, dass man jeden Moment bewusst erleben sollte. Das Leben kann sehr schnell vorbei sein.

Für dass Sie dem Tod schon mehrmals von der Schippe gesprungen sind, sehen Sie hervorragend aus. Wie halten Sie sich fit?

Ich gehe regelmässig ins Gym, renne ich wie ein Verrückter auf dem Trainer rum. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Ich mag es, gepusht zu werden. Ausserdem mache ich seit fünfzehn Jahren Yoga, mindestens viermal die Woche. In meinem Alter sollte man sich schon ein bisschen Mühe geben (lacht).

Bereitet Ihnen das Alter Sorgen?

Manchmal wundere ich mich schon, wenn ich in den Spiegel schaue. Wer ist bloss dieser Kerl mit all den Falten? Innerlich fühle ich mich noch immer ziemlich jung. Aber das geht wohl den meisten Menschen so: Der Geist altert nicht simultan zum Körper.

Wo spüren Sie die Jahre am meisten?

Die Augen! Ich bin seit längerem kurzsichtig. In letzter Zeit habe ich aber auch Mühe, ohne Brille zu lesen. Nach zwei Stunden auf der Bühne können auch die Knie ein bisschen schmerzen. Ansonsten kann ich nicht klagen. Das Alter bringt auch Angenehmes mit sich.

Zum Beispiel?

Man ist weniger gehetzt. Man wird genügsamer, auch einfühlsamer. Ich habe viele Platten gemacht, einige waren gut, andere weniger, aber alle waren wichtig für mich. Ich habe drei Kinder grossgezogen, die beiden Jungs wohnen inzwischen nicht mehr zu Hause, einer ist sogar schon verheiratet. Die Tochter ist 17 und geht nächstes Jahr auf College. Das Leben ist weniger dramatisch heute.

Und das freut Sie?

Oh ja, ich habe keine Lust mehr auf Dramen. Meine Jugend war hart, die ersten zwanzig Jahre mit Depeche Mode ebenso: Ich kam mir vor wie in einem Rennen, andauernd fragte ich mich, wann wir endlich das verdammte Ziel erreichen. Ich bin froh, dass ich die Dringlichkeit von früher weg ist. Damit schwand auch mein Pessimismus.

Sie galten jahreland als Ober-Pessimist...

Richtig. Doch heute ist der Himmel blau, die Sicht klar. Die dunklen Wolken habe ich hinter mir gelassen. Ich weiss mittlerweile, was ich kann. Ich weiss aber auch, wo meine Grenzen sind. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, am wenigsten mir selber. Ich muss niemandem mehr gefallen.

Jetzt gehen Sie wieder auf Welt-Tournee. Es ist bereits Ihre 18. mit Depeche Mode. Was wollen Sie noch toppen?

Hierbei geht es nicht darum, etwas zu toppen. Ich habe einfach das Gefühl, dass unser Job mit Depeche Mode noch nicht getan ist. Wir haben unser Werk noch nicht vollendet. Im übrigen sind solche Tourneen für uns auch spirituell sehr bereichernd. Millionen Menschen kommen zusammen und feiern. Es ist wie ein riesige, weltumspannende Familie, die sich wieder einmal trifft. Das geht weit darüber hinaus, wer wir drei von Depeche Mode individuell sind.

Sie und Martin Gore sind aber immer noch keine Freunde, oder?

Nein. Wir sind eher wie Brüder, mal kommen wir gut aus, dann reden wir wieder ein Jahr nicht miteinander. Ich glaube, dass dieser Kampf zwischen uns viel zu unserer Musik beiträgt, sie interessanter macht, als wenn wir immer perfekt harmonieren.

Sind Sie eigentlich jemals erstaunt über Ihre Karriere?

Sicher. Ich weiss, wie privilegiert mein Leben ist. Ich habe drei Geschwister, meine Mutter zog uns allein auf. Ihr erster Mann haute ab, der zweite starb früh. Ich hatte während meiner Jugend miese Jobs, landete auch mal im Gefängnis. Heute ermögliche ich meiner Mutter ein bequemeres Leben. Sie wird sich nie mehr Sorgen machen müssen über eine Rechnung oder ein kaputtes Hausdach.

Was ist Ihr grösster Luxus?

Die Wahl haben zu können. Diese Freiheit haben die allerwenigsten Menschen. Das gilt auch für Depeche Mode: Wir müssten eigentlich nichts mehr. Doch was bleibt dann noch zu tun? Zu Hause rumzuhängen und aus dem Fenster zu starren, ist keine Option. Wäre es übrigens auch für meine Frau nicht. Die ist froh, wenn ich ab und zu aus dem Haus bin (lacht).

Haben Sie nach 35 Jahren mit Depeche Mode nie Lust auf etwas anderes?

Natürlich, ich bin ja keine Maschine. Ich habe nie aufgehört, mein Leben zu hinterfragen. Aber jetzt plötzlich noch Gärtner zu werden, wäre irgendwie auch komisch. Ich habe kürzlich ein Interview mit U2 gesehen. Darin sagte Bono, es sei sehr einfach gewesen, mit U2 anzufangen. Aber aufzuhören, sei schier unmöglich. Dasselbe gilt für uns.

Warum denn?

Musik berührt mich bis heute, ich stehe auch noch immer gerne auf der Bühne. Zu erkennen, wo das Glück liegt, ist das Geheimnis des Lebens. Ich habe endlich Frieden gefunden. Und das ist alles, wonach ich mein Leben lang gesucht habe.

Worauf sind Sie am meisten stolz?

Dass ich überlebt habe. Und dass ich ein guter Vater und einigermassen erträglicher Ehemann geworden bin. Ich bin viel stärker, als ich immer geglaubt habe.