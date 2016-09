Dauergeiler Finn :  Amanda Seyfrieds Hund ist ein Spitz

Wie heisst es so schön: «Der Hund ist der beste Freund des Menschen.» Das gilt auch für Promis. Bei Schauspielerin Amanda Seyfried (30) geht seit sechs Jahren nichts ohne ihren Hund Finn. Der australische Schäferhund ist immer an ihrer Seite: Sie schlafen im gleichen Bett, gehen zusammen wandern und natürlich auch in den Park. Dort zeigt sich allerdings Finns dunkle Seite.

Hormongesteuert

Kaum sieht er eine hübsche Hunde-Dame, hält ihn nichts mehr. Während sich sein Promi-Frauchen unterhält, bespringt er sein «Opfer» – dumm nur, dass das keinen Bock auf den geilen Finn hat. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Seyfrieds Hund ganz schön schwanzgesteuert zeigt. Bereits mehrmals stahl er ihr die Show vor den Paparazzi. Und die Schauspielerin kann ihren heissblütigen Vierbeiner nur schwer bändigen. Auch beim Gassi-Gehen sagt er, wo es lang geht – oder ob er sich einfach auf die Strasse setzt und keinen Schritt mehr macht. Da hilft auch gut zureden nicht mehr.

Er war schon bei Letterman zu Gast

Dafür hat Finn andere Talente: Er balanciert einfach alles auf seinem Kopf. Ob ein (ausgestopftes!) Entenküken aus Seyfrieds gruseliger Sammlung oder sogar einen frischen Burger! Letzteres führte er sogar schon in David Lettermans (69) «Late Night Show» auf und begeisterte das Publikum. Vielleicht sollte er das seinen tierischen Liebhaberinnen auch mal zeigen. Vielleicht wären sie dann eher beim Liebesspiel im Park dabei. (kyn)