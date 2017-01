«Dass ich noch lebe, ist ein Wunder» :  Ex-«DSDS»-Kandidat Dominik Münch versank im Drogensumpf

Vor acht Jahren wurde er bei «Deutschland sucht den Superstar» bekannt. Nicht wegen seiner Gesangskünste, sondern vielmehr, weil er sich mit Pop-Titan Dieter Bohlen (62) anlegte und als Rüpel aus der Show flog. Jetzt spricht Dominik Münch (31) über seine schlimme Drogenvergangenheit. Zur «Bild» sagt er: «Ja, ich war kokainabhängig und süchtig nach Ecstasy.» Auch Speed und MDMA konsumierte er.

Dank Speed war er sechs Tage lang wach

Nachdem sein Traum von der Musikkarriere platzte, ging es bergab mit dem gelernten Coiffeur: Während er dreieinhalb Jahre lang im Drogensumpf steckte, verliess ihn seine Frau. Besonders schlimm: 2014 starb sein kleiner Sohn Lenni (†5) an Knochenkrebs.

«Ich war ständig zwei Tage am Stück wach – minimum. Einmal war ich sechs Tage am Stück wach. Da habe ich alle zwei Stunden Speed nachgezogen», erzählt er.

Für ein «normales Party-Wochenende» brauchte er drei Ecstasy-Tabletten, zwei bis drei Nasen Kokain und zwei Gramm Speed. «Einmal nahm ich in vier Tagen neun Ecstasy-Tabletten.» Der Tiefpunkt kam aber erst noch: «Nach drei Tagen Wachsein habe ich mal wieder die x-te Linie Koks gezogen. Plötzlich spritzte Blut aus meiner Nase. Alles war blutverschmiert. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder.»

Entzug für seinen toten Sohn

Finanziert hat er seine Sucht vor allem mit seiner Sozialhilfe: «Oft habe ich mein Hartz-IV-Geld am Ersten komplett abgehoben – 400 Euro. Alles war sofort weg für Drogen.» Seit Ende 2016 sei aber Schluss mit alldem.

«Es ist mein Herzenswunsch, meinen Sohn im Himmel glücklich zu machen», sagte er damals. «Der Kleine musste so oft mit ansehen, wie ich am Ende war.» Mit seiner Drogenbeichte will er jetzt andere wachrütteln und einen Neuanfang wagen. (kyn)