Das sagt «Big Brother»-Jessicas Vater zur Fummelei mit Prinz Marcus :  «Da hat sie einen Punkt überschritten»

Lasziv lässt sie ihre Hüften kreisen, wirft ihre blonde Mähne zurück und schenkt der Kamera verführerische Blicke: Jessica Paszka (26) gab gestern bei «Promi Big Brother» alles. Zum Rihanna-Hit «Work» spielten die Container-Bewohner gestern «Mini Playback Show» und natürlich gehörte das Rampenlicht der sexy Ex-«Bachelor»-Kandidatin.

Spezielle Show für Mario Basler

Besonders Mario Basler (47) widmete die Schönheit all seine Aufmerksamkeit. Als die Musik zu Christina Aguileras «Dirty» wechselte, gab es für den ehemaligen Fussballer eine ganz spezielle Show. Nach Frank Stäbler (27), Marcus von Anhalt (49) und Ben Tewaag (40) rieb sich Jessica nun an Basler und der nutzte die Chance mit Halsküssen und Brüste anfassen optimal aus.

Nackte Frauen. Kein "First" für #PBBBen. #PromiBB https://t.co/e1g67zw8I4 — Promi Big Brother (@promibb) 2013-07-22 14:22:09.0

Nach der Playback-Session hatte Jessica aber noch nicht genug vom Köpfe verdrehen. Also legte sie sich kurzerhand halbnackt in ihr Bett und leistete sich mit Frank, der am anderen Ende des Raums lag, ein heisses Blickduell. Ben betrachtete das Ganze kritisch, schliesslich hat er ebenfalls ein Auge auf Jessica geworfen. Um ihren Bettnachbarn wieder versöhnlich zu stimmen, sang sie ihm kurzerhand ein Liebeslied vor: «Warum hörst du mir nicht zu / Was ich will bist du».

«Da hat sie einen Punkt überschritten.»

In der «Bild» empört sich jetzt Jessicas Vater Dariusz Paszka (58) über die Eskapaden seiner Tochter.

Grundsätzlich ist der Elektro-Installateur kein spiessiger Typ: «Ich habe kein Problem damit, dass sich meine Tochter nackt duscht oder flirtet», sagt er grosszügig. Für das öffentliche Turteln mit Prinz Marcus schämt er sich offenbar. «Aber die Fummelei mit Prinz Marcus fand ich als Vater nicht gut. Ich habe sie in der Szene nicht mehr wiedererkannt. Da hat sie einen Punkt überschritten.»

Ansonsten glaubt Dariusz, dass Jessicas Verhalten durch ihr natürliches Bedürfnis nach Nähe erklärt werden kann: «Sie braucht immer eine Vertrauensperson. Wenn sie zu uns kommt, dann kuscheln wir oder quatschen», so der Papa. Daher wisse er nicht, was mit seiner Tochter im Container passiert sei. «Leider wird da ein total falsches Bild von ihr vermittelt.» Man müsse sich nur die Sache mit Frank anschauen. «Sie würde nie eine Beziehung zerstören wollen. Und was hat sie gemacht? Nichts. Sie suchte halt jemand zum Quatschen und Kuscheln.» Gequatscht wurde aber in der gestrigen Folge nicht besonders viel. (klm)