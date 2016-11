Das sagen Sarah und Pietro in der Enthüllungs-Show :  Hier kommen die Tränen der Wahrheit

Das turbulente Trennungsdrama um Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) bewegt und polarisiert seit Wochen. Obwohl sich das ehemalige «DSDS»-Traumpaar bereits zu seinem Liebes-Aus, dem Fremdgeh-Skandal, dem Polizeieinsatz und dem Gewaltvideo auf Facebook geäussert hat, sind viele Fragen noch offen. Diese sollen sich nächsten Mittwoch auf RTL 2 mit der Sendung «Sarah & Pietro – Die ganze Wahrheit» endlich klären.

Die Macher der Doku-Soap haben nicht zu viel versprochen, denn erstmals packt Sarah, die ihren Ehemann mit ihrem Ex-Freund Michal T. betrogen hat, selbst über die Affäre aus. Der Zeitung «Bild» liegt das Transkript des ungeschnittenen Trennungs-Interviews von Sarah und Pietro vor. Darin reden die beiden, getrennt, offen über das Drama der letzten Wochen.

Über die Fremdgeh-Fotos

Sarah spricht unter anderem erstmals über die Fotos, die sie im Bett mit ihrem Ex-Freund zeigen und deren Veröffentlichung das Aus ihrer Ehe bedeuteten. «Der erste Moment war, dass Pietro mich auf die Bilder angesprochen hat und gefragt hat, ob die echt sind. Ich war in dem Moment nicht zu Hause und hab ihn gebeten, dass wir uns allein treffen und darüber sprechen. In dem Moment war das für ihn schon die Bestätigung, und er wollte auch gar nicht mehr das Gespräch suchen, mir zuhören oder eine Erklärung haben, sondern ist direkt gegangen.»



Über die Trennung in der Öffentlichkeit

«Wir haben halt das Pech, wenn bei uns so was passiert und wir so eine Ehekrise durchleben, dass das dann auch jeder mitbekommt. So wie es aber auch jeder mitbekommt, wenn wir glücklich sind.»

Über ihr Schweigen

«Ich weiss im Moment gar nicht, was ich machen soll. Denn selbst wenn ich versuchen würde, das zu erklären, ich habe im Moment das Gefühl, es würde mich eh keiner verstehen. Deswegen schweige ich einfach.»

Über ihre Ehe

«Ich wollte mich ja gar nicht trennen. Ich will mich auch jetzt nicht trennen. So wie es war, waren wir einfach beide nicht glücklich in der Ehe. (…) Aber Pietro hat mir in dem Moment einfach nicht mehr zugehört, mir keine Aufmerksamkeit gegeben und war total kalt. (…) Wir haben uns nicht mehr beachtet und eigentlich nur noch nebeneinanderher gelebt. (…) Es war ja nicht so, als hätte ich ihm das nicht alles immer gesagt, dass wir so unsere Ehe kaputt machen.»

«Die ersten Jahre war ich so glücklich, da hätte kein Blatt dazwischen gepasst. Niemals! Ich habe mich für niemanden interessiert, ausser für Pietro. Das war so! Und da habe ich auch nie gelogen. Und auch die letzten Monate habe ich ihm immer gesagt, was ich für ihn empfinde und ihm gesagt: ‹Im Moment ist da einfach nichts zwischen uns›, und das hat er mir genauso bestätigt. Ich habe mich oft einfach alleingelassen gefühlt.»

«Ich bin halt ein Mensch, der sehr viel Liebe braucht und vielleicht auch nicht immer glaubt, dass er geliebt wird. Die letzte Zeit hat mir das bei Pietro sehr gefehlt. Ich weiss, dass es dafür wahrscheinlich nie eine Entschuldigung gibt, und es war auch nie mein Plan, unsere Familie zu zerstören, weil ich immer gehofft und gewünscht habe, dass wir wieder so zueinanderfinden, wie es früher war.»



Über den gemeinsamen Sohn Alessio (17 Monate)

Unter Tränen: «Pietro sagt immer, dass der (ihr Sohn Alessio – Red.) mich irgendwann hasst.»

Über die Hoffnung auf ein Beziehungs-Comeback

«Also ich glaub schon, dass wir stark genug sind, um das zu schaffen. Aber wir müssen halt auch beide was dafür tun. Ich weiss, selbst wenn ich jetzt diejenige war, die am Ende einen Fehler gemacht hat, aber dass es dazu überhaupt gekommen ist, da haben wir beide Fehler gemacht. Das Wichtigste ist einfach auch Alessio, das dürfen wir nicht vergessen. Weil wir uns Alessio zusammen gewünscht haben, und wir haben uns so auf den gefreut. Der steht einfach an allererster Stelle, und da geht auch nichts drüber. Egal was passiert, der darf darunter niemals leiden.»

«Ich habe immer noch gehofft, dass es irgendwie doch wieder wird. (…) Im Nachhinein weiss ich, dass das ein Fehler war. Und jetzt ist es passiert, ich kann es nicht rückgängig machen, sondern ich kann einfach nur dazu stehen.»

Über ihre Entschuldigung

«Ich habe mehrmals versucht, mich dafür zu entschuldigen und versucht, ihm das zu erklären und mit ihm darüber zu reden. Aber ich glaube, dass ist für Pietro einfach keine Option. Er möchte gar keine Erklärung.»

Während sich Sarah in ihrem Trennungs-Interview sehr emotional gibt, wirkt Pietro vergleichsweise abgebrüht. Über das Drama sagt er: «Das ist wie in ein Loch zu fallen. Du hast eine gerade Bahn, und dann kommt ein Riesenloch, und da bin ich gerade drin.»

Über Sarahs Fremdgeh-Fotos

«Die Bilder sprechen ja für sich. Man ist nicht aufm Bett, halb nackt und spielt ‹Mensch ärgere dich nicht›. Deswegen war für mich klar: Ich will gar nicht wissen, was passiert ist.»

Über Sarahs Reaktion

«Sarah hat vor mir geweint, ja. Wie ob ich jetzt alles wegschmeissen will und ob ich die ganzen Sachen vergesse, was zwischen uns war. Aber sie hats auch vergessen. In dem Moment.»

Über die Liebe zu ihr

«Sarah und Pietro war für mich ewige Liebe. (…) Für mich gab es nur eine Frau, das war Sarah. Klar, werde ich wahrscheinlich irgendwann eine andere Frau haben – ich werde ja nicht ewig allein sein. Aber für mich war es ewige Liebe, und ich dachte, es geht nie zu Ende.»

Über Probleme in der Beziehung

«Klar hab ich Fehler gemacht, viele Fehler. Vielleicht sie mal nicht so behandelt, wie es sein sollte. Aber das passiert in jeder Beziehung, aber dass es dann so kommt, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube schon, dass ich für Sarah alles geopfert habe, was ich hatte. Ich habe alles für sie getan, was in meiner Macht stand. Ich war immer für sie da. Joar, wahrscheinlich hab ich ein paar Sachen nicht mitbekommen, die sie so empfunden hat.»

«Ich war immer der festen Überzeugung, dass wir uns lieben und das ist gerade so eine Phase und das ändert sich alles.»

Über die Schuldfrage

«Ich bin vielleicht schuldig, dass sie vielleicht nicht mehr so die Liebe gespürt hat von mir. (…) Aber ich glaube, diese Situation ist gar nicht zu entschuldigen. Das war ihre Entscheidung. Und dafür gebe ich mir keine Schuld.»

Über die Begegnung mit Michal T.

«Ich kann mich noch genau erinnern, da hat sie zu mir gesagt: ‹Da vorne ist mein Ex. Ich wollte dem mal Alessio zeigen. Kommst du mit?› Hab ich gesagt: ‹Was, komm mit? Ich geh doch nicht zu deinem Ex-Freund und zeig mein Kind. Wenn du Alessio zeigen möchtest, geh gern hin und zeig ihn. Kein Problem, wir haben ein hübsches Kind. Kannste jedem zeigen.› Aber ich hab nichts dabei gedacht.» (grinst)

Über ein Beziehungs-Comeback

«Für mich gibts keinen Grund zu kämpfen, keine Hoffnungen zu kämpfen. Für mich ist es aus. Weil ich glaube – vielleicht ist es nur ein dummes Sprichwort – aber ich glaube, wer einmal betrügt, betrügt immer.» (kad)