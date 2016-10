Das ist die heisseste Mathe-Lehrerin der Welt: Zweimal drei gibt Sex

Eigentlich ist das Video nicht gerade spektakulär: In einem grauen, armlosen Sommerkleid steht Oksana Neveselaya vor ihrer Klasse und erklärt eine Mathematik-Aufgabe. Doch genau dieses von einem Schüler gefilmte Video machte die Weissrussin über Nacht berühmt.

Über Nacht zum Star

Die blonde Schönheit, die von ihren Fans als die «heisseste Mathe-Lehrerin der Welt» betitelt wurde, wurde dank dem Video von einem Tag auf den anderen zu einem Instagram-Star. Inzwischen hat sie über 213'000 Follower, auf jedem ihrer Bilder finden sich hunderte Likes und Kommentare.

Sinnlichkeit und Intelligenz

Auf ihrer Facebook-Seite beschreibt die Professorin sich selbst als der Beweis, dass «Sinnlichkeit und Intelligenz Hand in Hand gehen können.» Vielleicht postet sie deshalb so gerne Bikini-Bilder. Ihre Fans freuen sich jedenfalls, die Zahl ihrer Facebook-Likes stieg in der letzten Woche um rund 3000%.

Derzeit befindet sich Neveselaya auf einer Reise durch Malaysia und kann sich dort von Date-Angeboten kaum retten. Deren Einladungen dürften aber vergebens sein. Auf ihrem Instagram-Porfil spielt die schöne Lehrerin immer wieder darauf an, dass sie einen Freund hat. (klm)