Filmfestival Venedig ist eröffnet: Stars zeigen sich von bester Seite

Mit viel Glamour und Star-Power wurde gestern das Internationale Filmfestival in Venedig eröffnet. Zu der Premiere des Eröffnungsfilms «La La Land» trafen zahlreiche Stars und Sternchen in der Wasserstadt ein und stolzierten über den roten Teppich. Die glamourösen Outfits rangierten dabei von grandios zu grandios daneben gegriffen.

Fransen und Auschnitte

Sie war der grosse Star des Abends: Emma Stone (27). Die Hollywood-Schauspielerin ist die Hauptdarstellerin im Eröffnungsfilm und überzeugte nicht nur auf der Leinwand, sondern auch auf dem roten Teppich. Mit einem langen Fransen-Kleid, dass an die Roarin' Twenties erinnert, trat sie vor die Fotografen. Die glitzernde Mintgrün-Farbe unterstrich dabei perfekt ihre roten Haare, die sie elegant hochgebunden trug.

Die meisten Blicke zog dann aber doch eine andere auf sich. Die italienische Schauspielerin Francesca Cipriani (32) zwängte sich in ein Abendkleid, dass nicht viel Platz für Fantasie liess. Die blonde Schönheit sorgte mit dem hautfarbigen Dress, bei dem ihr Décolleté gelinde ausgedrückt hervorgehoben wurde dafür, dass das Rampenlicht ihr gehörte. Ein Wunder, dass da nichts herausplatzte!

Jeremy Irons gehört an den Mittelaltermarkt

Im Gegensatz dazu erschien Jury-Mitglied Gemma Arterton (30) eher klassisch. Ihr langes, schwarzes Abendkleid war simpel, aber trotzdem ein Hingucker. Auch Ella Purnell (19) ging keine Risiken ein. Trotzdem sah sie in ihrem hellgrauen Jumpsuit umwerfend aus. Der Fail des Abends geht an Jeremy Irons (67) und seine Ehefrau Sinéad Cusack (68). Mit ihrem altertümlichen Anzug und Abendkleid sahen die beiden eher aus, als würden sie an einen Mittelmarkt gehen, als an eine Filmpremiere.

Die Filmfestspiele dauern noch bis zum 10. September an. Hollywood-Stars wie Keanu Reeves (51), Jim Carrey (54) und Natalie Portman (35) werden der von Sam Mendes (51) geführten Jury ihre neusten Filme präsentieren. Die Premiere von «La La Land» war jedenfalls ein voller Erfolg. Das Musical wird bereits jetzt als heisser Kandidat für die nächsten Oscars gehandelt. (klm)