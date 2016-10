Daniel Radcliffe über seine Rolle in «Swiss Army Man» :  Die furzende Leiche ist «hochpoetisch»

«Hallo, ich bin Dan. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Möchten Sie ein Glas Wasser?» So freundlich begrüsst mich der bekannteste Zauberlehrling der Welt: Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (27). Fast nicht vorstellbar, dass der nette Jüngling in bordeauxrotem Pulli und schwarzen Trainerhosen in seinem neuen Film «Swiss Army Man» eine furzende Leiche spielt – und für diese Rolle überall beste Kritiken bekommt.

BLICK: Wann war für Sie beim Lesen des Drehbuchs klar, dass Sie die Rolle einer furzenden Leiche übernehmen möchten?

Daniel Radcliffe: Auf Seite drei. Da stand, dass meine Fürze solche Superkraft haben, dass ich als Jetski übers Meer düsen kann. Ich habe noch nie ein so absurdes, hochpoetisches und lustiges Drehbuch gelesen.

Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert? Sie spielen ja nicht nur diese furzende Leiche, Ihr Penis dient Ihnen im Film auch noch als Kompass.

(Lacht.) Genau, auch das noch. Mein Vater liest jedes Drehbuch, er war begeistert. Meine Eltern haben mir immer gesagt: Mach das, was dich glücklich macht.

Welches ist Ihre Lieblingsszene im Film?

Ich als furzende Jetski-Leiche. Wir haben das eins zu eins im Meer gedreht, mit ganz lauter Musik, die vom Boot kam, das uns gezogen hat. Ich habe mich genau so gefühlt, wie ich auf der Leinwand rüberkomme. Da wusste ich einmal mehr, weshalb ich meinen Job so liebe.

Weshalb heisst der Film überhaupt «Swiss Army Man»?

Weil ich im Film so multifunktional wie ein Schweizer Sackmesser bin.

Waren Sie schon oft in der Schweiz?

Nein, erst ein Mal. Ich habe noch nie so anständige Fans gesehen. Vor meinem Hotel in Zürich warteten gegen 60 Leute. Einige schon seit Stunden. Sie blieben anständig, bedrängten mich nicht. In New York oder London wäre längst Panik ausgebrochen. In der Schweiz kann ich ohne Bodyguards spazieren gehen. Etwas, das ich gar nicht mehr kenne. Nun möchte ich auch meiner Freundin die Schweiz zeigen, vielleicht machen wir bald Ferien hier.

Überall immer erkannt zu werden – nervt Sie das nie?

Eigentlich nicht. Ich versuche auch immer höflich zu bleiben. In meinem Leben treffe ich so viele Leute, dass ich mich unmöglich an alle erinnern kann. Sie wiederum werden wahrscheinlich ewig an mich denken. Und ich möchte ihnen in bester Erinnerung bleiben.

Was machen Sie, wenn Sie mal anonym bleiben wollen?

Vergessen Sie das! Ich muss immer wieder lachen, wenn jemand aus meinem Umfeld sagt: «Komm, ich kenne einen Ort, wo wir ganz ungestört sein können.» Diesen Ort gibt es nicht. Es ist immer jemand da, der mit dem Finger auf mich zeigt. Ich kenne kein anderes Leben. Ich war so jung, als ich berühmt wurde, an die Zeit davor kann ich mich kaum mehr erinnern.

Würden Sie etwas daran ändern wollen?

Nein, seit ich zehn Jahre alt bin, darf ich Erfahrungen sammeln, die sonst kaum jemand erlebt hat. Ich würde alles wieder genau so machen.

Nach der furzenden Leiche in «Swiss Army Man» spielen Sie in Ihrem nächsten Film einen Drogen schmuggelnden Piloten. Sie scheinen alles zu machen, um vom Harry-Potter-Image loszukommen.

Es geht mir nicht um eine Image-Änderung, sondern vor allem darum, dass ich mich nicht wiederholen möchte. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich inzwischen das machen kann, was ich will. Ich muss nichts mehr.

Wird es jemals ein Comeback von Ihnen als Harry Potter geben?

Vielleicht in dreissig Jahren, dann spiele ich den Grossvater. Dazwischen möchte ich aber eine andere Karriere gemacht haben. Eine, in der ich mich ausserhalb der Zauberwelt etablieren konnte – bis ich als Harry Potter zurückkehre.

Und was machen Sie, wenn Sie mal nicht mit der Filmerei beschäftigt sind?

Die Zeiten der wilden Partys sind vorbei. Ich trinke nun seit drei Jahren keinen Alkohol mehr. Ich habe bereits zweimal mit dem Trinken aufgehört. Zuvor gab es Zeiten, in denen ich dachte, eine Party sei nur dann wirklich gut, wenn ich total betrunken bin. Das ist zum Glück vorbei – und das bleibt hoffentlich auch so.