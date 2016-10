Gordon Ramsay im Badeurlaub von Qualle am Penis erwischt

Autsch! Star-Koch Gordon Ramsay (49) beweist regelmässig sein faules Mundwerk und rastet in seinen Fernseh-Shows, wie «Hell's Kitchen», praktisch ununterbrochen aus. Ausgerechnet in seinen Ferien dürfte er besonders laut geworden sein und hatte allen Grund dazu, wie er jetzt im «Daily Star» verrät. Der TV-Koch wurde von eine Qualle erwischt – an seinem Penis!

Ramsay wollte eigentlich mit seiner Familie auf Sardinien entspannen. Es kam allerdings ganz anders. Er schwamm gerade im Meer, als er einen stechenden Schmerz an seiner empfindlichsten Stelle spürte. «Es hat verdammt weh getan!» erzählt er. «Ich konnte nicht mal drauf pinkeln. Und es hat da unten eine Narbe hinterlassen.»

Im Neoprenanzug zurück ins Wasser

Dass Urin nicht unbedingt gegen Quallen-Stiche hilft, weiss Überlebenskünstler Bear Grylls (42). In seiner TV-Show wagt er sich immer wieder in die Wildnis – auch mit Promis. Auf seinem letzten Ausflug begleitete ihn Ex-Spice Girl Mel B (41). Und auch er wurde von einer Qualle erwischt, worauf die Sängerin ihn tatsächlich anpinkelte, weil der Schmerz so gross war. Es habe zwar etwas geholfen, sei aber nicht «das erhoffte Wundermittel» gewesen.

Great swim yesterday morning with @tower_26 !! No jellyfish bites on my size 15s either ! Photo: @goshiggygo. http://t.co/qfraTBtJiY — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 2013-07-22 14:22:09.0

Gordon Ramsay bewies derweil nach dem Vorfall Mut und wagte sich nur Tage später wieder ins Wasser. Allerdings war er besonders vorsichtig und zog einen Neoprenanzug an. Offenbar hat es geholfen, auf Twitter verkündete er: «Keine Quallen-Verletzungen.» Immerhin. (kyn)