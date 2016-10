Kim Kardashian tritt mit neuem Schlabber-Look wieder an Öffentlichkeit

Man erkennt Kim Kardashian (36) beinahe nicht wieder. Am Montag besuchte der Reality-Star einen Frozen Yoghurt-Laden in Beverly Hills. Die Bilder des Ausfluges zeigen eine verstörte Kim, weit entfernt von ihrem üblichen, perfekt gestylten Selbst. Die Strapazen der Horror-Nacht in Paris vor drei Wochen stecken ihr noch in den Knochen.

Schabberpulli und Finken

Auffällig: Die sonst mit perfektem Contouring geschminkte Kim zeigt dunkle Augenschatten und kaum Make-Up. Im weissen Oversized-Pullover, der ihr bis zur Hüfte reichte, fehlte auch der einst obligate Glamour. Für Kim-Fans schon fast ein Schock: Das Zweifach-Mami schlurfte barfuss in weissen Schlabber-Latschen aus dem Süsswaren-Geschäft. Vorbei sind die Zeiten edler High Heels und teurer Sneakers. Die Style-Ikone mags jetzt bequem und praktisch. Oder ist ihr ihr Aussehen neuerdings egal? Natürlich verzichtete das Reality-Sternchen auch auf jegliche Accessoires. Schliesslich sollen ihre Protzbilder auf Instagram ausschlaggebend für die Pariser Attacke gewesen sein, bei der Schmuck im Wert von 5.6 Millionen Dollar gestohlen wurde.

«Sie fühlt sich nicht mehr so ängstlich»

Dass sich Kim jetzt in der Öffentlichkeit zeigt, könnte ein Zeichen sein, dass sie neuen Mut gefasst hat. Eine der Familie nahestehende Quelle sagt gegenüber «Daily Mail»: «Sie fühlt sich nicht mehr so ängstlich. Es brauchte Zeit, aber sie ist jetzt weniger zittrig, weniger nervös.» Obwohl ein solch einschneidendes Erlebnis nicht einfach verdaut werden kann, gehe es für Kim langsam bergauf.

Kim dreht wieder Reality-TV

Dass sie die Dreharbeiten zu «Keeping up with the Kardashians» wieder aufgenommen hat, ist ein weiteres Anzeichen dafür. Nach dem Überfall in Paris nahm sich die Ehefrau von Kanye West (39) eine Auszeit von der Show. Nun wurde sie bei einem Konzert ihres Mannes Kanye gesichtet und dabei von zwei Kameras und einem Scheinwerfer begleitet. Man kann gespannt sein, wie diese turbulente Zeit in der Sendung verarbeitet wird. (klm)