Jan Böhmermann wird «Wetten, dass ..?» moderieren

Kult-Sendung «Wetten, dass.. ?» feiert ein Comeback – zumindest ein bisschen: Jan Böhmermann (35) darf gemäss «dwdl.de» eine Folge der 2014 abgesetzten Show moderieren. ZDF bestätigte dies auf Nachfrage des Online-Medienmagazins. Eine Sprecherin des Senders sagte, dass der Satiriker in dieser und der kommenden Woche in einem aufgeteilten «Wetten, dass..?»-Spezial zu sehen sein wird.

DJ Bobo ist als Gast dabei

Sogar die Gästeliste der Show, die am Donnerstag ausgestrahlt wird, ist bereits bekannt: Eingeladen sind etwa Politiker Jens Spahn (36), DJ Bobo (48), Youtube-Stars die Lochis, der ehemalige «Tagesthemen»-Moderator Ulrich Wickert (73), Rapper Eko Fresh (33) und Topmodel Eva Padberg (36).

Zu Gast bei #wettendass am Donnerstag: DJ Bobo, Eva Padberg, @EkoFreezy, @jensspahn, @dielochis, Ulrich Wickert und viele mehr! — Jan Böhmermann (@janboehm) 2013-07-22 14:22:09.0

«Wetten, dass..?» nur der Untertitel seiner Show

Ob Böhmermanns Version von «Wetten, dass.. ?» der Original-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (66) oder Markus Lanz (47) wirklich das Wasser reichen kann? Schliesslich moderiert Böhmermann die Sendung nicht zur besten Sendezeit am Samstagabend, sondern auf dem Sendeplatz seiner Late-Night-Sendung «Neo Magazin Royale» am Donnerstagabend. So heisst es offiziell auch, dass «Wetten, dass.. ?» nur der Untertitel der Show ist.

Wetten, dass unsere Couch bequemer ist als die vom Lanz..? https://t.co/iagXQKLPSX — NEO MAGAZIN ROYALE (@neomagazin) 2013-07-22 14:22:09.0

«Wir baggern seit zwei Jahren am ZDF rum»

Böhmermann hatte am Wochenende in seinem Spotify-Podcast «Fest & Flauschig» angekündigt, dass er am Donnerstag auf dem Sendeplatz seiner Sendung «Neo Magazin Royale» eine Folge von «Wetten, dass..?» plane: «Wir baggern seit zwei Jahren am ZDF rum, dass sie uns mal eine ‹Wetten, dass.. ?›-Sendung machen lassen. Und zwar gar nicht aus Verarsche oder so, sondern weil ich es schade finde, dass es das nicht mehr gibt. Und weil ich Bock habe, das mal auszuprobieren.» (kad)