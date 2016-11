Chrissy Teigen in bester Seitenscheidel-Gesellschaft :  So ein Schämer!

Chrissy Teigen (30) ist das jüngste Opfer des Seitenscheidels. An den American Music Awards betrat das Topmodel den roten Teppich mit einem Beinschlitz bis zum Bauchnabel. Darunter: nichts. Es kam, wie es kommen musste. Teigen machte ein paar Schritte – und bald war ihre Scham für alle Welt zu sehen.

Das Model nahm die Situation mit Humor. Auf Instagram sagte sie mit einem Augenzwinkern sorry: «Ich entschuldige mich bei allen, die mental oder physisch von meiner Hooha verletzt wurden.» Ausserdem bedankte sich Teigen bei ihrem Haarentfernungs-Salon.

Teigen ist in illustrer Gesellschaft

Die Frau von John Legend (38) ist nicht die erste, die durch ein hochgeschnittenes Kleid plötzlich mehr zeigte, als ihr lieb war. 2016 ist das Jahr des Seitenscheidels! Ob Bella Hadid (20) oder Xenia Tchoumitcheva (29), zahlreiche Models kämpften mit einer ähnlichen Situation wie Teigen. Ein Windstoss, und der glamouröse Auftritt wird schnell zur Peep-Show. Der einzige Unterschied: Teigen trug unter ihrem Kleid gar nichts, ihre prominenten Freundinnen immerhin einen XS-Streifen Stoff.

Das hat seinen guten Grund. Füdliblutt ins Kleid zu steigen, ist nicht nur gefährlich, sondern auch ungesund. Schliesslich «haben die Textilien eine wärmende und schützende, sprich hygienische Funktion», wie die Dermatologin Uta Schlossberger der Zeitung «Bild» bestätigt.

Kein Wunder, motzte Mode-Expertin Naomi Isted in der Zeitung «Daily Mail»: «Es ist ein gefährlicher Look, der fürchterlich in die Hose gehen kann. Ohne Unterwäsche ist das ein potenzielles Fashion-Desaster.»

«Es ist ein gefährlicher Look»

Doch wie macht man den Seitenscheidel, der bei Männern übrigens Freeballing heisst, richtig? Fest steht: Weniger ist mehr. Endet der Schlitz in der Mitte des Oberschenkels, bleibt einem ein Scham-Blitzer erspart. Ein Blitzlicht-Gewitter, wie man es mit einem Seitenscheidel auf sich zieht, wäre einem damit aber nicht sicher. (klm)