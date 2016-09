Charlize Theron legt für neue Film-Rolle zusätzliche Kilos an

Wow! Hollywood-Schönheit Charlize Theron (41) sieht figurtechnisch plötzlich aus, wie eine ganz durchschnittliche Frau. Die Schauspielerin hat für ihre neuste Rolle zugelegt. Der unterschied wird allerdings erst im Vergleich zu früheren Bildern wirklich deutlich. Normalerweise glänzt die ehemalige Tänzerin mit keinem Gramm Fett an ihrem Traumkörper. Aber bereits vor 13 Jahren sorgte sie für grosses Staunen, als sie für ihre Darstellung der Serienmörderin Aileen Wuornos (†46) eine komplette Verwandlung machte. Ganz so extrem ist es diesmal nicht.

15 Kilo für einen Oscar

Im neuen Film «Tully» spielt Theron ein dreifaches Mami. Ob sie dafür wirklich wieder zugenommen hat, ist nicht ganz klar. Möglich wäre auch, dass die neuen Kurven das Ergebnis eines überzeugenden Fatsuits sind. Allerdings würden echte Pfunde eher zu den Schauspiel-Methoden der Südafrikanerin passen. Angst davor, sich optisch zu verändern, hat sie nicht.

Im vergangenen Jahr rasierte sie sich ihre blonde Mähne für «Mad Max: Fury Road» ab. Als Wuornos legte sie 2003 in «Monster» 15 Kilo zu – und gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Damals habe sie tonnenweise Donuts verputzt um zu zunehmen. Auch, um in Hollywood mehr als nur Schönheiten spielen zu können.

Woody Allen fand sie heiss – mehr nicht

«Wie viele verdammte Rollen gibt es für umwerfende, Roben-tragende, zwei Meter grosse Models?», fragte sie im vergangenen April frustriert in der «Vanity Fair». Wenn es «fleischige» Rollen gäbe, seien hübsche Menschen gleich abgelehnt worden. Schon Regisseur Woody Allen (80), in dessen Film «Celebrity» Theron 1998 mitspielte, gab zu, dass es schwierig sei, mehr in ihr zu sehen. Sie sei «so heiss, dass deine Knöpfe schmelzen, wenn sie im Raum ist», sagte er damals. Mittlerweile dürfte sich dieses Bild geändert haben. (kyn)