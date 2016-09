Cathy wischt sich nach Lugners Kuss den Mund ab :  «In deinem Bekanntenkreis sind nur Wixxer!»

«Oh nee, ich weiss nicht ob ich nicht direkt wieder runtergehen will.» So begrüsste Cathy Lugner (26) ihren Ehemann Richard (83), der extra für sie von Österreich eingeflogen ist. Der Baulöwe wollte sich für seine Aussagen in der Presse rechtfertigen und sein «Spatzi» unterstützen. Dabei stiess er aber auf wenig Gegenliebe. Auch ein «Busserl» gab es für Richard erst mal nicht.

Cathy lässt sich nichts gefallen

Besonders wütend ist Cathy über das fehlende Vertrauen ihres Ehemanns. Richard hat sich vor einigen Tagen in der österreichischen Presse ausgiebig darüber ausgelassen, dass das Ex-Playmate mit anderen Männer in einem Zimmer schlafen muss. Cathy passt das gar nicht: «Das kam so rüber, als würde ich hier einen Gang-Bang veranstalten.» Denn «Mörtel» Lugner hat selber Dreck am Stecken.

Wie Cathy für die ganze Welt rausposaunte, ist er selber im ständigen Telefon-Kontakt mit anderen Frauen. Das fand sie heraus, als sie im Urlaub sein Handy durchsuchte. Dabei vergreift sich der Baulöwe auch gerne mal im Ton: «Du sagst Sachen am Telefon die man nicht sagt. Ich sage hier zu niemandem ‹Ich will dich beschnuppern›.» Der perplexe Richard konnte darauf nur ein wenig herumstottern, bevor Cathy auch noch seine Freunde angriff: «In deinem Bekanntenkreis sind nur Wixxer.» Das hat gesessen!

Zum Schluss gab es für den zittrigen Millionär aber doch noch sein heissbegehrtes «Busserl». Ihren Mund wischte sich das sichtlich abgeneigte Ex-Playmate dann aber ganz schnell ab. Richard bedankte sich für den schnellen Kuss mit einem Klaps auf den Po. Das muss Liebe sein!

Markus liefert Zuhälter-Details

Es war das Highlight einer ansonsten eher ereignislosen Episode. Die Bewohner des Containers kommen gut miteinander aus, Streit gibt es kaum mehr. Ein wenig Farbe in den Keller brachte Proll-Prinz Markus von Anhalt (49) mit Geschichten aus seiner Zuhälter-Vergangenheit. Dabei gab es unter anderem einen legendären Austausch mit Schauspielerin Isa Jank (64). Als Von Anhalt enthüllte, dass seine Prostituierten 15 Stunden am Stück arbeiten mussten, antwortet diese geschockt: «Das grenzt ja an Sklaverei!» Der Prinz darauf gelassen: «Das hat die Polizei auch gesagt.» Na dann.

Isa kann aber nicht nur zu hören, sondern auch rauslassen. In der Challenge gegen Dolly Dollar (54) müssen die beiden mit ihren Fingern Behälter in der Luft halten, die sich langsam mit Wasser füllen. Für die Dame im fortgeschrittenen Alter verlangte das all ihre Kraft ab. Mit verdrehten Augen, die FInger festgekrallt am Tisch, brüllte die Schauspielerin durch das Studio. Wer dabei die Augen zumachte, hatte ganz andere Bilder vor Augen. Zum Schluss nützte es aber nichts, Isa musste loslassen und wurde nass gemacht.

Der Fail des Tages geht erneut an Robin Bade (35). Der ehemalige 9Live-Moderator musste in der Challenge wieder gegen den rüstigen Joachim Witt (67) antreten. Auch sie mussten in einem Duell der Stärke gegeneinander «Fingerhakeln». Witts stoische Rentner-Kraft erwies sich für den Neuling im Container als unüberwindbare Hürde, das Keller-Team musste sich wieder zu Ratten und Kohlköpfen gesellen. Mal schauen wie sich der Neue als nächstes unbeliebt macht. (klm)