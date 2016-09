Cathy Hummels auf den Wiesn :  «Ich glaub mich hat grad jemand angekotzt»

Cathy Hummels ging schon als Kind jedes Jahr an das Oktoberfest. Da könnte man meinen, dass sie sich den Gefahren des grössten Volksfestes der Welt besser bewusst ist. Doch während die Moderatorin dem Sat.1-Frühstücksfernsehen ihre Lieblingsplätze auf den Wiesn zeigen wollte, passiert es. Hummels positioniert sich unter dem Kettenkarussell und wird anscheinend «angekotzt».

«Ich stand hier, will Kettenkarusell fahren. Auf einmal kam irgendwas auf meine Schulter und dich denke mir so, das kann kein Regen sein», kommentiert die Frau von Fussball-Star Mats Hummel (27) das Malheur. Das es wirklich kein Regen war, beweisen die wenig appetitlichen Bilder von ihrem gelbbefleckten Dirndl.

Nüsse für die Konzentration

Zum Glück stand sowieso nur noch ein Stopp auf ihrer Wiesn-Tour an und den absolviert Cathy halt dann mit einem fleckigen Kleid. Beim Prominententreff im Schützenzelt muss sich die Moderatorin noch zeigen. Dort enthüllt sie auch, dass ihre Bierabstinenz förderlich für die ganzen Interviewmarathons in dem Bierzelt ist: «Man muss auch immer überlegen, sag jetzt ja keinen Sche*ss. Also hier oben muss ich mitspielen. Deswegen hab ich auch immer ein paar Nüsse dabei, weil man sich wirklich konzentrieren muss.» Und wer weiss: Hätte Cathy vielleicht mehr Nüsse gegessen, hätte sie sich nicht unter das Kettenkarussell gestellt. (klm)