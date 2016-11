Cathy bekommt von Lugner Haus und Porsche :  Diese Scheidung hat sich gelohnt!

Die Ehe von Richard «Mörtel» Lugner (83) und seiner Cathy (26) ist Geschichte: Der Bauunternehmer und das Reality-Sternchen sind offiziell geschieden. Dies bestätigte Cathys Anwalt Michael Krüger der Zeitung «Krone». Die beiden trafen getrennt im Bezirksgericht in Wien ein, um die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Cathy Lugner nahm das Ende der zweijährigen Beziehung offensichtlich sehr mit: Unter Tränen verliess «Spatzi» das Gebäude.

Luxus-Schlitten und Haus lindern die Schmerz

Lindern dürften den Schmerz nun das Haus und der Luxus-Schlitten, die sie nach dem Liebes-Aus kassiert. Lugner hatte seiner Frau einen Porsche geschenkt, den sie behalten darf. Ausserdem konnte sie sich eine Bleibe aussuchen. «Cathy steht eine Wohnung zu, doch die, die sie wollte, konnte ich mir nicht leisten. Also hat sie das Elk-Haus in Süssenbrunn ausgesucht», sagte Lugner zu «Heute.at». Ob er ihr zusätzlich eine Abfindung zahlen muss, wollte er nicht verraten. In den vergangenen Monaten kriselte es zwischen dem Baulöwen und der Blondine gewaltig.

Im vergangenen September erzählte Cathy im «Promi Big Brother»-Haus, wie sehr sie unter ihrer Ehe mit Lugner leide. Natascha Ochsenknecht (52) erzählte sie schluchzend, dass ihr Mann ständig mit anderen Frauen telefoniere und seine Freunde keinen Respekt vor ihr hätten.

Lugner seinerseits war sauer, weil sie sich ohne sein Wissen bei «Promi Big Brother» angemeldet habe. Er motzte ausserdem öffentlich über ihre «einschlägige Vergangenheit» und sagte zu «OE24»: «Ich fühle mich schon wie ein Zuhälter, der seine Frau für Geld herborgen muss – ohne dass ich dafür etwas bekomme.» Solche Seitenhiebe dürften nun der Vergangenheit angehören. (kad)