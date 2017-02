Sie hielt über 100 Millionen Zuschauer in Atem: Ihre Halbzeit-Show am 51. Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag begann Pop-Ikone Lady Gaga (30) auf dem Dach des NRG Stadions in Houston (US-Bundesstaat Texas) - und sprang dann waghalsig und nur an dünnen Metallseilen befestigt 79 Meter in die Tiefe. Das zumindest glaubten die TV-Zuschauer. Denn tatsächlich stand Gaga während ihres Auftrittes nicht auf dem Dach, sondern hing weiter unten im Dunkeln an Seilen über dem Football-Feld.

Die Perfekte Illusion

Twitter-Videos beweisen: Gagas Sprung vom Dach wurde im Vorfeld der Show aufgenommen und für die TV-Zuschauer und die Stadion-Leinwände zur perfekten Illusion zusammen geschnitten. Nur wenige Millisekunden nach ihrem vermeintlichen Sprung fingen die Kameras und Scheinwerfer Gaga über dem Feld schwebend ein.

#Perfect #Illusion: #Gaga Tricks Viewers With 'Jump from Roof'... https://t.co/xHimYjN8Pz — Drudge Report (@drudgeheadlines) 2013-07-22 14:22:09.0

Den im Vorfeld gefilmten Sprung vom Dach hatte die Sängerin aber höchstpersönlich gewagt und auf ein Körperdouble verzichtet.

Die Firma Intel, deren Drohnen den Stunt gefilmt hatten, begründete den Fake gegenüber «USA Today» mit «unvorhersehbarem Wetter». (meg)