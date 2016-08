Brooklyn Beckham und Chloë Grace Moretz :  Die junge Liebe ist erloschen

Die junge Liebe ist schon wieder erloschen. Brooklyn (17), der älteste Sohn von Victoria (42) und David Beckham (41) und die Hollywood-Schauspielerin Chloë Grace Moretz (19) haben sich laut «Page Six» getrennt. Dabei machten sie ihre Beziehung erst im vergangenen Mai öffentlich und posteten immer wieder herzige Liebes-Schnappschüsse bei Instagram.

Liebes-Aus nach vier Monaten

Nun ist nach nur vier Monaten schon wieder alles vorbei. Zum Liebe-Aus zwischen dem Beckham-Spross und Moretz kam es laut «Star» bereits am 20. August. Das Paar soll sich auf einem Konzert der Band Coldplay in Los Angeles so sehr gestritten haben, dass Brooklyn die Veranstaltung ohne seine Liebste verliess. Zeitlich passt auch das letzte Instagram-Bild zur Trennung - das postete Brooklyn nämlich vor knapp zwei Wochen.

Keeping her safe #emo#77iP## A photo posted by bb (@brooklynbeckham) on Aug 11, 2016 at 7:04pm PDT

Seit wenigen Tagen ist der Promi-Spross wieder in London, zuvor genoss er zwei Monate lang seine Sommerferien. Zu ihrem Liebes-Aus haben sich die prominenten Teenager bisher noch nicht geäussert. (paf)