Briten-Big-Brother läuft aus dem Ruder :  Sie hat beim Sex WAS gemacht!?

Vor ein paar Tagen enthüllte Sat1, dass einige Bewohner von Promi Big Brother in der neuen Staffel neben dem Container auch in die Kanalisation ziehen müssen. Während in Deutschland aber zur Zeit nur die Location unter der Erde ist, ist es in Grossbritannien das Niveau. Die Teilnehmer der neuen Staffel von Celebrity Big Brother, welche in England gerade gesendet wird, pöbeln sich durch die Sendungen und kennen weder Scham noch Anstand. Wer hier altenglische Gentlemen und reservierte Ladys sucht, ist fehl am Platz.

Spuck-Streiche

Reality-Proll Stephen Bear (26) gehört zu den grössten Grüseln in der Villa und lässt keine Möglichkeit aus, um zu zeigen, wie eklig er eigentlich ist. Nach einigen widerlichen Streichen beschloss Audrey O'Day (32), es ihm heim zu zahlen und natürlich war ihr Streich genau so abstossend. Die Sängerin spuckte ganz einfach in Bears Essen und Kaffee. Als ihr genialer Komplott ans Licht kam, kümmerte es Opfer Bear wenig: «Ich hatte schon Schlimmeres in meinem Mund.» Bear ging in einer späteren Folge sogar noch weiter und forderte O'Day auf, ihm in den Mund zu spucken, was diese natürlich ohne lange zu überlegen tat. Bear dazu: «Das war sexy.» Mit diesem Verhalten konnte sich Bear gar zum Sieg pöbeln.

Holocaust-Witz

Einer der Grüselkandidaten ging aber sogar den Produzenten zu weit. Comedian Christopher Biggins (67) war im Haus für seine geschmacklosen Witze bekannt. Zu jeder Situation hatte er einen beleidigenden Spruch auf den Lippen. Als er aber zu seiner jüdischen Mitbewohnerin Katie Waissel (30) sagte: «Pass auf, sonst sperren sie dich in die Duschen und nehmen dich in einen Raum» wurde es dem Sender zu bunt. Für den Holocaust-Witz wurde Biggins kurzerhand aus dem Haus geworfen - und die Grenze des schlechten Geschmacks damit sehr tief gezogen.

Ekelkönigin Marnie

Eine ist aber ungeschlagene Königin der Abscheu, Prinzessin des Ekels, Bekämpferin des Intellekts: Geordie Shore-Sternchen Marnie Simpson (24), die man vor allem halbnackt kennt, macht eigentlich im Haus nichts anderes als sonst: Fluchen, trinken, pöbeln. Als sie den Bewohnern an einer Banane ihre Fellatio-Technik vorzeigte, konnte man förmlich sehen, wie sich das Niveau im Hintergrund erhängte. Neulich erreichte aber auch sie einen Tiefpunkt, den wahrscheinlich nicht einmal James Cameron erreichen könnte.

Als einige Hausbewohner über ihre peinlichsten Sex-Erlebnisse diskutierten, warf sie gelangweilt ein: «Oh, da hab ich ein paar. Ich hab mal auf jemanden gesch*ssen.» Auf die geschockten Gesichter ihrer Mitkandidaten entgegnete sie: «Zu meiner Verteidigung, es passiert den besten von uns.» Nein, Marnie. Nein, tut es nicht.

Während es im deutschen Big Brother-Haus wahrscheinlich also wieder zu harmlosen Fummeleien und dem ein oder anderen blanken Nippel kommen wird, gilt in England purer Kontrollverlust. Doch wenn man ehrlich ist, wird man sich auf Sat1 zwischen den inszenierten Streitigkeiten und gekünstelten Dramen vermutlich wünschen, Marnie Simpson käme durch die Tür. (klm)