Was passiert jetzt nach Scheidung mit Brangelinas-Liebes-Tattoos?

Bei Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) ging die Liebe unter die Haut. Mehrere Liebesbeweise finden sich auf den Körpern der Superstars. So zeichnete die Schauspielerin einst gedankenverloren ein paar Linien auf seinen Rücken, und der Hollywood-Beau war von ihrem Kunstwerk so hingerissen, dass er dieses unter seiner Haut verewigen liess. Nun ist Brad Pitt wohl froh, dass er diese am A... platzierte. Einfacher wird es werden, sein Tattoo am rechten Handgelenk zu modifizieren. Ein Laser wird kurz übers «A» huschen, während «MPZSVK», die Initialen der Kinder, bleiben dürften.

«Ich werde bei dir sein» – oder auch nicht

Angelina Jolie liess sich 2011 die Liste der Geburtskoordinaten ihrer sechs Kinder um Brads Geburtsort erweitern. Da dürfte letztere Zeile auch schnell wieder entfernt sein. Auf der Innenseite ihres Oberschenkels prangt dazu noch das Wort «Whyskey Bravo» . Dahinter versteckt sich Pitts voller Name: William Bradley. Schwieriger wirds bei den riesigen Tattoos, die sie sich zu ihrer Hochzeit stechen liessen. Antike buddhistische Symbole und Mantras auf ihrem Rücken, ein buddhistisches Symbol auf seinem. Ärgern wird Brad vor allem, dass er dieses um folgende Zeile aus einem Bob-Dylan-Song ergänzen liess: «Wir leben, wir sterben, wir wissen nicht warum, aber ich werde bei dir sein.»

Für Angelina wäre es bereits das zweite mal, dass sie sich ein Liebes-Tattoo entfernen lassen muss. Schon nach der Scheidung von Ex-Mann Billy Bob Thornton (61) 2003 wurde ein Drache und der Name von Thornton – an der selben Stelle, an der jetzt die Koordinaten sind – weg gelasert. Darum prüfe, wer sich auf ewig markiert, kann man da nur sagen.