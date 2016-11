Brad Pitts geheime Tonbänder enthüllen Angelina Jolies dunkle Seite :  Wutanfälle, Drogen und blutiger Sex

Das Blatt für Brad Pitt (52) scheint sich im bitteren Rosenkrieg mit Angelina Jolie (41) zu wenden. Wie «Radar Online» berichtet, ist der Schauspieler im Besitz zahlreicher pikanter Tonband-Aufnahmen, welche dem Image seiner Noch-Ehefrau erheblich schaden könnten. Entstanden sind die Tapes während Sitzungen mit Pitts verstorbenem Therapeuten Ron Bard (57). Rund 100 Stunden Material mit explosivem Inhalt sollen zusammengekommen sein. Ein Insider berichtet: «Wenn die Aufnahmen öffentlich werden, würde ihr das im Sorgerechtsstreit extrem schaden.»

Zusammenbrüche und perverse Sexpraktiken

Die geheimen Bänder sollen Angelina Jolies dunkelste Seite enthüllen, so zum Beispiel ihre perversen sexuellen Vorlieben: «Während des Sex mochte Angelina es, sich zu schneiden und das Blut auf Pitt zu verteilen. Ausserdem fuhr sie auf harte Fesselspiele ab.»

Brad Pitt soll das alles nicht so angemacht haben, berichtet die anonyme Quelle weiter. Zudem habe Jolie in den gemeinsamen Jahren immer wieder an «verstörenden Zusammenbrüchen» gelitten. Die 42-Jährige schloss sich dann tagelang ein und weigerte sich, irgendwas zu essen.

Der Insider enthüllt weiter: «Brad sagte, sie habe zwei verschiedene Persönlichkeiten. Sie zerstörte Sachen und drohte, sich selbst etwas anzutun.» Angelina habe eine sehr gewalttätige Seite, die sie vor der Öffentlichkeit verberge.

Jennifer Aniston wurde von Jolie gedemütigt

Auch von der Fehde mit Jennifer Aniston sei auf den Aufnahmen zu hören. Jolie habe die Ex-Frau von Brad nicht ausstehen können. Ihr Hass soll so weit gegangen sein, dass sie Aniston über ihre Anwälte demütigte und ihr Vorladungen zukommen liess. Der ehemalige «Friends»-Star soll in der Vergangenheit sogar eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben müssen.

Laut «Radar Online» verstarb Pitts Therapeut Ron Bard Anfang dieses Jahres, Angelina Jolie sei erleichtert darüber gewesen, dass ihre Geheimnisse nun für immer begraben seien. Doch Brad Pitt hat offensichtlich alle Tonbandaufnahmen kopiert – ganz nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. (brc)