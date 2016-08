Böhmermann macht den Kanye :  Nackt im Bett mit Merkel

Satiriker Jan Böhmermann (35) sorgte in den vergangenen Monaten pausenlos für Schlagzeilen. Varoufakis-Fake, Erdogan-Schmähgedicht, eingeschleuste Kandidaten bei «Schwiegertocher gesucht»: Mit einem Knall meldet er sich nun aus der Sommerpause mit seiner Sendung «Neo Magazin Royale» zurück. Im Rap «Blasserdünnerjunge macht seinen Job» verpackt Böhmermann seine Skandale und andere Grossereignisse der vergangenen Monate und spart sich den provokativsten Teil zum Schluss auf.

Angelehnt an Kanye Wests (39) Clip zu seinem Song «Famous», in dem der Rapper nackt in einem Bett neben Prominenten wie Taylor Swift (26) oder Donald Trump (70) liegt, macht es sich auch Böhmermann neben bekannten – und nackten – Gesichtern gemütlich.

Unbekleidet liegt der Moderator neben Kanzlerin Angela Merkel (62) und Bundespräsident Joachim Gauck (76), ebenfalls nackt gebettet sind «BILD»-Herausgeber Kai Diekmann (52), Kanzleramtsminister Peter Altmaier (58), AfD-Chefin Frauke Petry (41), Komiker Dieter Nuhr (55), Regierungssprecher Steffen Seibert (56), Günther Jauch (60), «Schwiegertocher gesucht»-Moderatorin Vera Int-Veen (48), Stefan Raab (49) und Skandal-Autorin Charlotte Roche (38). (kad)