Sarah Lombardi: Fliegt während Ehe-Pause alleine nach Griechenland

Das vergangene Wochenende sollte für Sarah Lombardi (24) eigentlich ein ganz besonderes werden. Am Samstag war ihr Geburtstag, danach sollte es mit Pietro (24) zusammen in die Familienferien gehen. Seit in der vergangenen Woche aber Bilder die Runde machten, die angeblich ihre Untreue beweisen, brodelt die Gerüchteküche – und Sarah floh.

Nachdem auch noch ein Chat-Protokoll auftauchte, in dem die Sängerin ihrem Geliebten gesteht, dass sie keine Gefühle mehr für ihren Ehemann habe, hängt der Haussegen offenbar mehr als schief. Laut «Bild» legt das ehemalige «DSDS»-Traumpaar eine Ehe-Pause ein. Klare Statements zu ihrem Beziehungsstatus sind von ihren Facebook-Seiten verschwunden, von einem Foto-Fake ist keine Rede mehr.

An Sarahs Geburtstag schaut Pietro Fussball

«Irgendwann wird sich das alles aufklären, und dann werde ich etwas dazu sagen», meint Pietro nur knapp. Sarahs Geburtstagsfeier schwänzte er am Samstag, stattdessen ging er mit einem Freund ins Fussballstadion und heizte die Gerüchte an, als er sich ohne Ehering am Finger zeigte. Am Sonntag düste Sarah in die Ferien nach Griechenland – ohne Pietro, sondern mit Söhnchen Alessio (16 Monate alt). (kyn)