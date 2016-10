Bert und Sophia Wollersheim lassen sich nach 6 Jahren Ehe scheiden

Aus und vorbei: Pleite-Puff-König Bert (65) und Sophia Wollersheim (29) haben sich nach sechs Jahren Ehe getrennt – und das offenbar freundschaftlich. Für Verwirrung sorgte zunächst, dass die beiden aktuell gemeinsam in den Ferien sind. Zu zwei Ferienfotos, die sie zusammen am Strand von Usedom zeigen, schrieb Sophia Wollersheim bei Facebook: «Wir schicken Euch schöne Grüsse aus unserem Trennungsurlaub und geniessen unsere Zeit in vollen Zügen. Eure Wollersheims.»

Die Fans zweifelte daran, dass die Ehe zwischen dem Paar wirklich vorbei sein soll. Handelte es sich beim «Trennungsurlaub» um einen Scherz der Wollersheims? Nein, klärte die Managerin der beiden. Sie bestätigte gegenüber «RTL»: «Sophia und Bert Wollersheim haben sich getrennt.»

Seit wann die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Noch-Ehemann bereits getrennte Wege gehen, ist nicht bekannt. Allerdings gab sie vor rund einem Monat bekannt, dass sie nach Ibiza auswandern wolle – und zwar ohne Rotlicht-König Bert. Sie habe sich auf der Insel bereits eine Wohnung ausgesucht und könne, sofern alles klappt, bereits dieses Jahr einziehen, sagte sie gegenüber «Bild». Bert würde zwi­schen sei­ner Ranch am Nie­der­rhein und Ibiza pendeln, sagte sie damals noch. «Das ma­chen doch viele Paare, dass sie an zwei oder mehr Orten Woh­nun­gen haben.»

Dieser Plan hat sich nun wohl erübrigt. Oder doch nicht? Die schrillen Reality-Stars, die aktuell in den «Trennungsferien» sind, wollen schliesslich in so mancher Hinsicht nicht der Norm entsprechen. (kad)