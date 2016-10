Bei ihm gibts Würstchen! :  Franco Noriega ist der schärfste Koch der Welt

Selten hat jemand den Titel als Traummann so verdient wie Franco Noriega (27). Der Peruaner sieht nicht nur wahnsinnig gut aus, sondern kann auch kochen! Beides zeigt er in seinem Video-Foodblog auf Facebook. Das Essen gerät allerdings schnell in den Hintergrund, wenn er mit nacktem Oberkörper, Sixpack und starken Armen mit den Zutaten hantiert. Statt beim Essen, bleibt der Blick eher bei seinem besten Stück kleben, das vor der Kamera perfekt in Szene gesetzt ist. Kein Wunder, wird er als heissester Koch der Welt gehandelt.

Starfotograf Mario Testino (61) entdeckte ihn vor acht Jahren und Noriega modelte seitdem schon für «Dolce&Gabbana» oder «Calvin Klein», arbeitete mit Kate Moss (42) zusammen und war in der «Vogue» abgebildet. Seine wahre Leidenschaft ist aber das Kochen. Seine Spezialität ist «Clean Food». «Ich serviere nichts, das ich nicht selber essen würde», sagt er zur «Daily Mail». Während ihm auf Facebook und Instagram tausende Fans folgen, haben in seinem eigenen Restaurant in New York, dem «Baby Brasa», nur 12 Personen Platz.

Die heisse Köchin wurde gesperrt

Die Idee zum Blüttel-Koch ist nicht ganz neu. Bereits vor einem Jahr zeigte die Argentinierin Jenn (25) ihre Kochkünste oben ohne. «Ich will Männer dazu ermutigen, mehr über Rezepte und die Zubereitung von Essen zu lernen», sagte sie zur «Daily Mail». Das kam an. Mit ihrem Youtube-Kanal «A Fuego Máximo» («Maximales Feuer») sammelte sie weit über 500'000 Klicks.

Für ihre Rezepte interessierten sich ihre Fans aber vermutlich weniger – obwohl Jenn nicht alles zeigte. Ihre Oberweite versteckte sie immer hinter Avocados oder Salatköpfen. Trotzdem war das für Youtube zu heiss. Die Kontrolleure sperrten den Kanal der heissen Köchin. Franco Noriega dürfte das Aus nicht drohen. Bekanntlich haben männliche Blüttler auf den sozialen Netzwerken einen besseren Stand. (kyn)