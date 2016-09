Bei 300 km/h gab die Kupplung auf :  Felix Baumgartner rast seinen Ford GT kaputt

Felix Baumgartner (47) ging wieder an die Grenzen der Geschwindigkeit. Mit einem Facebook-Post dokumentierte der Extremsportler seine Geschwindigkeits-Eskapaden auf der deutschen Autobahn. Dabei übertrieb er es so, dass sein Ford GT schliesslich zusammenbrach und abgeschleppt werden musste. «Nach zwei Stunden Gaspedal durchdrücken und nachdem ich auf dem Tacho ein Paar Mal 300 gelesen habe, ist die Kupplung ausgestiegen», sagt der Fallschirmspringer zu einem Bild seines Autos auf einem Abschleppwagen.

Negative Kommentare

Mit der Aktion stiess Baumgartner nicht nur auf Gegenliebe, denn dass der Skydiver mit seiner waghalsigen Aktion auch noch in den sozialen Medien prahlte, dürfte ihn den ein oder anderen Fan kosten. So schreibt ein User in dem meist gelikten Kommentar unter dem Foto: «Lieber Felix, Autofahren sollte man können und nicht nur aus Langeweile Benzin verfahren und andere dabei gefährden. Im Übrigen habe ich dich soeben aus meiner Freundesliste gestrichen.» Ein Anderer verspürt über das Bild sogar Wut: «Kontrolle ist eine Illusion. Schönes Role Model. Sowas macht mich unglaublich wütend.» Die Gefahren solcher Geschwindigkeiten sind für viele zu gefährlich: «Auf den Autobahnen sind auch Familien unterwegs. Die sehen dich nicht mal kommen bei 300 km/h.»

Baumgartner verteidigt Bleifuss

Andere User kamen Baumgartner zu Hilfe und verteidigten seinen Bleifuss: «Als ob die fremdverschuldeten Todesfälle alle von Schnellfahrern her kämen. Das Gegenteil ist der Fall... Schnellfahrer sind entweder aufmerksame, gute Autofahrer, oder ganz schnell im Graben, ohne Andere zu gefährden.» Diesen Kommentar unterstützt Baumgartner auch gleich mit einer Antwort: «Herr Jürgens da kann ich Ihnen nur zustimmen.»

Fest steht schlussendlich nur, dass man die Aktion des Extremsportlers wohl lieber nicht nachmachen sollte. (klm)