Beckham-Geliebte Rebecca Loos spricht nach 12 Jahren über Affäre :  «Ich bereue nichts»

Rebecca Loos (39) wurde 2004 weltweit über Nacht als angebliche Affäre von Fussball-Star David Beckham (41) berühmt. Jetzt spricht Beckhams ehemalige Geliebte, die zunächst als Assistentin für ihn arbeitete, über die Liebelei, die sie bekannt machte. Zwölf Jahre später sagt sie, dass sie die Affäre mit Beckham, der damals bereits mit Victoria Beckham (42) verheiratet war und zwei Kinder mit ihr hatte, nicht bereut.

«Ich würde nichts ändern»

«Ich liebe den Weg, auf den es mich im Leben verschlagen hat. Wäre ich nicht berühmt geworden, wäre ich nicht zu TV-Shows eingeladen worden wo ich meinen Ehemann Sven kennengelernt habe und hätte nicht meine zwei Jungs gekriegt. Ich hätte nicht das Leben, das ich jetzt habe», sagt Loos gegenüber «DailyMail».«Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen und wurde zu vielen Dingen überredet. Wenn ich könnte, würde ich einige Dinge anders mache, aber würde das nicht jeder? Ich bereue nichts. Ich würde nichts ändern.»

Vom Glamour-Girl zur Hausfrau

Loos hat sich mittlerweile von ihrem Leben als Glamour-Girl in Grossbritannien verabschiedet. Statt Partys zählt für sie heute ihr Familienleben: Mit ihrem Ehemann, dem medizinischen Berater und Anästhesisten Sven Christjar Skaiaa und den beiden gemeinsamen Söhnen Magnus (7) und Liam (4) lebt sie im norwegischen Hemsedal.«Ich putze das Haus, schrubbe das Badezimmer, koche Abendessen und wasche – ich liebe es, mich um mein Zuhause und meine Familie zu kümmern», sagt sie.

«Alle machen Fehler im Leben»

Heute würde sie nicht mehr 2600 Franken für eine Chanel-Tasche ausgeben. Zudem gehe sie nur noch drei Mal pro Jahr zum Coiffeur. «Früher liess ich mir regelmässig die Haare föhnen und machte mir nie meine selbst die Haare. Jetzt bin ich die letzte die an die Reihe kommt – der Fokus liegt auf meinem Zuhause.» Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes entschied sie sich, ihre TV-Karriere endgültig an den Nagel zu hängen. «Ich liebe es, in den Bergen zu leben. Alles, was ich getan habe, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin und ich würde das für nichts auf der Welt ändern. Alle machen Fehler im Leben. Aber man muss daraus lernen und daran wachsen.» (kad)