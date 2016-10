Bauer sucht Frau: Geflügelbauer wollte Tankstelle überfallen

Der aus «Bauer sucht Frau» bekannte Ralf Dörhage (40) hatte am Wochenende scheinbar genug von seinem Hühnerbauer-Dasein und wollte eine Tankstelle überfallen. Laut «Bild» sei der Landwirt am Samstag maskiert in das Geschäft in Elspe (D) gekommen und habe die Einnahmen verlangt. «Plötzlich stand ein Mann in Ski-Maske vor mir. Eine Waffe hatte er nicht», sagt Ute N., die Besitzerin des Tankstellen-Shops gegenüber «Bild». Bei N. war Ralf aber an der falschen Adresse, denn sie drückte sofort den Alarm-Knopf: «Ich habe ihm gesagt, dass die Polizei bereits auf dem Weg ist.»

Ralf sei darauf Hals über Kopf mit seinem Auto geflohen und wurde wenige Minuten später an einer nahen Strassenkreuzung gestellt und verhaftet. Ein Polizeisprecher bestätigt: «Wir ermitteln gegen einen 40-jährigen Mann wegen versuchten Raubes.»

War es aus Liebeskummer?

Ralf wusste 2014 bei «Bauer und Frau» genau was er wollte und zwar «eine Frau mit der man Pferde stehlen kann». Wahrscheinlich hätte er auch am Samstag gerne eine solche Frau an seiner Seite gehabt, doch in die Tankstelle kam er alleine. Seine Beziehung zu Ursula zerbrach laut «Bild» vor einigen Wochen. Der «sanfte Hühnerbauer», wie RTL ihn beschrieb, und die Hausfrau verliebten sich 2014 während ihrer Hofwoche und verlobten sich kurz darauf. Beging Ralf die Straftat aus Liebeskummer? Gegenüber den Beamten, die ihn verhaftet haben, habe er angegeben, dass es sich nur um einen Spass handelte. (klm)