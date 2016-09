Bastian Yotta kommentiert seine Porno-Snapchat-Story

Dass Bastian Yotta (38) einen sehr starken Geltungsdrang hat, ist allgemein bekannt. Mit seiner neuesten Serie an Fotos auf Snapchat hat der deutsche Unternehmer aber den Vogel abgeschossen. Darauf ist er mit seiner neuen Flamme Sandra Luesse (34) im Bett zu sehen, natürlich aber nicht beim schlafen: Scheinbar kurz vor dem Sex simulieren sie zahlreiche Sexpositionen. Obwohl beide noch ihre Unterhosen tragen, zeichnet sich der erigierte Penis des Protz-Brockens deutlich ab.

Natürlich sorgten sie mit diesen freizügigen Snaps für viel Aufsehen, die Meinungen der Follower waren gespaltet. Bastian Yotta kann den Wirbel aber nicht verstehen. «Wir sind im Jahr 2016 und so lange diese Fotos ästhetisch sind, posten wir sie», sagt der Proll-Millionär jetzt zu der «Bild». «Liebe Leute da draußen, nehmt erstmal den Stock aus dem Arsch, entspannt euch.»

Schliesslich gehöre Nacktheit schon seit Urzeiten zu den Standardmotiven in der Kunstgeschichte: «Wenn man sich jetzt mal an die Griechen und ihre Gemälde erinnert, wir tun nichts anderes!» Mit der Vorliebe für freizügige Kunst im antiken Griechenland hat Yotta sogar recht. Ob ein Video auf Snapchat, in dem der neureiche Proll seiner Freundin vorschlägt, es «im Zimmer anal zu treiben» dasselbe ist, wie weltberühmte Kunstwerke, darf man aber gerne bezweifeln. (klm)